Ветеринар объяснила, как приучить питомцев к чистке зубов

Владельцам домашних животных стоит с детства приучать их к гигиене полости рта, чтобы избежать образования зубного камня, который начнет поднимать десны и оголять шейку зуба. Об этом «Москве 24» рассказала зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

По ее словам, это может привести к развитию пародонтита, гингивита и стоматита, в случае воспаления — к флюсу. Эксперт посоветовала постепенно приучать животных к чистке зубов с двух–трех месяцев.

«Ни в коем случае не нужно зажимать животное и проводить процедуру насильно, чтобы не спровоцировать боязнь. Можно для начала просто выложить предметы для чистки в доступном месте, чтобы питомец обнюхал их и изучил. И когда реакция будет спокойной, сесть рядом и поднести щетку ко рту, а затем убрать и сразу вознаградить лакомством», — предупредила Левченко.

Чистку специалист призвала делать недолго и максимально аккуратно, для этого нужно иметь специальную щетку и пасту для питомцев. Проводить процедуру достаточно один раз в неделю.

Ветеринарный врач, эксперт производителя корма Superpet Елена Фроленко до этого говорила, что регулярное подкармливание домашних животных едой со стола может спровоцировать серьезные заболевания, а также проблемы с поведением питомца. Специалист объяснила, что физиология домашних питомцев заточена на переваривание сырой животной пищи. Высокая кислотность желудка животных делает их менее приспособленными к еде с высоким содержанием сложных углеводов, крахмала и клетчатки.

