Назван самый грязный предмет на кухне

Врач Ренато Ботельо заявил, что сиденье унитаза является не самым грязным местом в доме. В разговоре с изданием Terra он раскрыл предмет на кухне, который превосходит его по числу бактерий.

По словам Ботельо, большинство людей считают, что термос достаточно сполоснуть водой с моющим средством, но такой способ не устраняет бактерии, накопившиеся внутри. Даже при отсутствии запаха или видимых загрязнений на стенках может образовываться биопленка, которая является идеальной средой для размножения патогенов. Удалить ее можно только при помощи тщательного трения, подчеркнул доктор.

Постоянная влажность, остатки слюны, плохо продезинфицированные крышки и уплотнители создают идеальную среду для размножения бактерий, добавил он. В связи с этим специалист призвал ежедневно с помощью щетки мыть термос водой с нейтральным моющим средством, а один-два раза в неделю использовать средство для глубокой очистки, предназначенное специально для этих емкостей. Еще одним важным моментом Ботельо назвал тщательную сушку этой категории посуды.

Ранее инфекционист Вера Сережина предупредила об опасности домашнего туалета. По ее словам, в уборной зачастую присутствуют условно-патогенные микроорганизмы.