Садоводам на заметку: горчичный порошок избавит от многих проблем в огороде

Ростовская область, 2 февраля 2026, DON24.RU. Горчичный порошок – средство, испытанное поколениями дачников, синоним слова надежность в борьбе с вредителями, считает автор Дзен-канала «Дачные хитрости от А до Я». С ним можно забыть про разномастную химию и ждать богатого урожая.

Из него готовят горчичный раствор. Возьмите 200 г горчичного порошка и разведите его в 10 л теплой воды, после оставьте смесь на 10–12 часов. Получившуюся жидкость залейте в распылитель. Им хорошо опрыскивать в том числе малину – тогда долгоносик ей не грозит.

Процедуру следует проводить два раза в месяц: когда начнут распускаться почки и ровно через две недели после этого. Чтобы листья растения не спеклись, обрабатывайте его вечером или рано утром, оптимальна и пасмурная погода. На других культурах раствор также можно применить.

«Горчица не только избавляет растения от вредителей, но и обладает фунгицидными свойствами, что помогает бороться с болезнями», – пишет источник.

Это средство надолго избавит ваш участок от улиток, слизней, бабочек, гусениц, медяниц, пильщика, плодожорки и огневки.

Ранее в Ростовской области предложили учредить праздник в честь помидора.