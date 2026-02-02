Пошаговая инструкция по спасению и омоложению суккулента

Если ваш суккулент вытянулся, его можно и даже нужно обрезать. Это не просто допустимо, а является главным способом вернуть растению компактную, красивую форму и спасти его, как считает Михаил Ордынский.

Когда стебель сильно удлинился, а листья сидят редко, растение уже никогда не станет прежним само по себе. Просто переместить его на солнце недостаточно. Обрезка — это операция по омоложению, которая позволяет из одного вытянувшегося растения получить два новых и здоровых.

Проводить ееследует по четким правилам. Вам понадобится острый и стерильный инструмент — нож, лезвие или секатор. Ими нужно одним точным движением срезать верхушку с розеткой листьев, оставив на материнском растении «пенек» высотой несколько сантиметров. Оба свежих среза — и на верхушке, и на оставшемся стебле — необходимо тщательно подсушить. Для этого растение оставляют в сухом, затененном месте на несколько дней, пока места срезов не покроются плотной пленкой. Обрабатывать их углем, корицей или другими средствами не обязательно, главное — обеспечить абсолютную сухость.

После подсушивания верхушку можно укоренить. Ее ставят на сухой грунт для кактусов или просто на пустую поверхность и ждут появления корней, не поливая. Как только корни образовались, растение можно посадить и начать аккуратно увлажнять.

«Пенек», оставшийся в старом горшке, тоже требует внимания. Полив нужно немедленно сократить до минимума, так как корневая система осталась прежней, а зелёной массы для испарения влаги теперь почти нет. При правильном уходе на этом пеньке вскоре проснутся спящие почки и появятся новые, крепкие розетки. И верхушку, и материнское растение после операции держат в месте с ярким, но рассеянным светом, избегая прямых палящих лучей, которые в этот стрессовый период могут вызвать ожоги.

Уход за суккулентами зимой — это искусство невмешательства. Вытянулся суккулент? Пошаговая инструкция по спасению и омоложению

Уход за суккулентами зимой — это искусство невмешательства. «ГлагоL» объяснял, что растения впадают в спячку, поэтому поливать их нужно крайне редко, а удобрять — нельзя. Главная задача — дать им как можно больше света и защитить от стрессов.