Зоолог рассказал, чем не стоит кормить ежей

Взрослые особи не переваривают лактозу.

В слабом состоянии животное может стать добычей для хищников. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал Ос Арутюнян.

«Ежи — не хищники, а насекомоядные, это отдельный отряд. Они совершенно во взрослом состоянии не переваривают лактозу. Кормить молочком выбежавшего на дорогу ёжика — обеспечить ему билет на радугу. Прямо сразу после молока он не умрёт, но он живёт в дикой природе, и если он выпьет молоко, у него начнёт болеть животик и его начнёт полоскать, кто-то может избавить его от этих страданий. Например, лиса. Поэтому лучше не давать ёжику молоко».

Ранее Арутюнян предостерёг от подкармливания птиц хлебом. Мучное бродит в желудке у животных и доставляет им дискомфорт, отметил зоолог.