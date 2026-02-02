Депутат объяснил любовь россиян к кошкам

Многие граждане забирают к себе бездомных животных, в других странах «такой практики нет».

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал первый заместитель председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«У нас порядка 57% процентов семей имеет животных в принципе. Среди них порядка 44 млн кошек и 26 млн собак. Почему кошки у нас популярны? С одной стороны, это связано с традициями, потому что кошка — это очень благодарное животное, в том плане, что её не надо выгуливать, где ты её положил, там и лежит. Содержать кошку достаточно просто, это бюджетный зверь. Многие кошек подбирают. Это наших граждан характеризует как людей с большим сердцем и доброй душой, потому что в других странах такой практики нет. Этим любовь к ним и объясняется».

