От хилого черенка до пышного куста: как вырастить пеларгонию за один сезон

Иногда неважно, планировали вы выращивать пеларгонию или нет — к весне на подоконнике все равно оказывается укорененный черенок. Его можно не любить, можно сомневаться в своих силах, но факт остается фактом: в руках живой материал, который при минимальном уходе способен превратиться в пышный цветущий куст уже в первый год, объясняют авторы канала «Сад Фрейи».

© ГлагоL

Даже если черенок выглядит хилым, вытянувшимся и явно «зимним», списывать его рано. Недостаток света делает свое дело, но с увеличением светового дня пеларгония быстро приходит в себя. Главное — помнить, что растение работает как единая система: без хороших корней не будет ни зелени, ни цветов, а торопить события бесполезно.

Пока корни молодые, полив должен быть аккуратным. Грунт не должен пересыхать в камень, но и болото в горшке — прямой путь к гнили. Удобнее всего наблюдать за корневой системой в прозрачных стаканчиках: видно и степень просушки, и рост. Когда корни оплетают стенки, можно поливать смелее или давать воду через поддон, чтобы растение само брало ровно столько, сколько нужно.

Формировка — дело вкуса, но именно она помогает получить не «цветущую палку», а аккуратный куст. Удаление точки роста или обрезка верхушки пробуждают спящие почки, и пеларгония начинает ветвиться. Если листьев после процедуры осталось мало, полив сокращают: испарение уменьшается, а лишняя влага ни к чему.

Свет и питание здесь идут рука об руку. Чем ярче освещение, тем компактнее куст и короче междоузлия. Весной и летом пеларгонии нужен максимум света, а подкормки лишь усиливают эффект. При хорошем освещении растение может обойтись и без удобрений, но с ними результат приходит быстрее и выглядит эффектнее.

Да, не все сорта одинаково резвые. Есть «тугодумы», которые раскрываются ближе к осени или внезапно ускоряются в открытом грунте. Но при терпении и базовом уходе даже самый невзрачный черенок со временем благодарит первой шапкой цветов — и именно ради этого момента все и затевается.

