Ветеринар рассказал, почему кошки популярны у россиян

Ветеринар Шеляков: кошки популярны, так как с ними не нужно гулять
Главный ветеринарный врач одной из столичных ветклиник Михаил Шеляков рассказал, почему кошки пользуются большой популярностью у россиян.
«В первую очередь, собака хоть большая, хоть очень маленькая, а с ней обязательно нужно гулять. Поэтому кошки имеют большее распространение среди людей, живущих в городском или очень занятом ритме жизни, у людей в стеснённых жилищных условиях», — заявил он в беседе с РИАМО.
По его словам, собаку, в отличие от кошки, практически невозможно приучить к лотку.
Как добавил Шеляков, в целом общение с домашним питомцем помогает успокоиться и расслабиться.
Ранее зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко рекомендовала приучать питомца к чистке зубов.