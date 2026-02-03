Ветеринар рассказал, почему кошки популярны у россиян

Главный ветеринарный врач одной из столичных ветклиник Михаил Шеляков рассказал, почему кошки пользуются большой популярностью у россиян.

«В первую очередь, собака хоть большая, хоть очень маленькая, а с ней обязательно нужно гулять. Поэтому кошки имеют большее распространение среди людей, живущих в городском или очень занятом ритме жизни, у людей в стеснённых жилищных условиях», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, собаку, в отличие от кошки, практически невозможно приучить к лотку.

Как добавил Шеляков, в целом общение с домашним питомцем помогает успокоиться и расслабиться.

