Почему деревянные дома в глубинке стали новым трендом среди молодежи

Купить или построить дом из дерева сегодня мечтают все больше любителей загородной жизни. И этому явлению есть вполне логичное объяснение. И генетический «код» тут тоже причастен.

Парадоксальный спрос на деревянные дома за городом удивляет даже бывалых риэлторов. Молодежь все чаще целенаправленно ищет на «вторичке» и отстраивает с нуля не кирпичные и блочные дома, а деревянные избы. Внутренняя отделка тоже предпочтительнее из дерева. Никакого металла, камня, керамогранита на полу — все максимально приближено к стилю, который пришел к нам от прабабушек. Дизайнер мебели, эксперт по мебельным технологиям, основатель и генеральный директор компании по производству мебели премиум-класса Максим Лумпов в беседе с WomanHit объяснил тренд на дома и отделку «из прошлого».

Прочь от искусственности

«Сегодня мы наблюдаем устойчивый тренд на бревенчатые дома, деревянные избы и мебель из массива, и он не имеет отношения к стилизации под прошлое. Это реакция на переизбыток искусственных материалов, усталость от одноразовых вещей и цифрового шума», — говорит эксперт.

Современная мебель из массива работает с массой, фактурой и честной конструкцией. Дерево не маскируют и не прячут — его показывают таким, какое оно есть: с живым краем, следами обработки, естественными дефектами. В этом есть ощущение настоящего спокойствия, которого сегодня не хватает в интерьере.

Особый характер и душа

Для многих дерево символизирует возвращение к базовому ощущению дома — безопасности и тепла. Этот материал не требует дополнительного декора, оно само формирует характер пространства.

«В мебельном дизайне это выражается в отказе от декоративной имитации в пользу предметов с из массива с долгим жизненным циклом. Такая мебель воспринимается не как модный жест, а как осознанный выбор в пользу качества и долговечности», — подчеркивает Максим Лумпов.

Гены не обманешь

Людям все чаще нужен дом с весом и характером: теплый, материальный, живой, который красиво стареет, а не требует обновления каждые несколько лет.

«Бревно — и массив дерева работает для нас на генетическом уровне архетипа. Толстые стены считываются как защита и укрытие — это почти биологическое ощущение, не дизайнерский прием. Кроме того, это честный материал: его не нужно стилизовать или маскировать. Важно понимать, что современная „изба“ — это не реконструкция деревенского дома. Это новое исполнение присутствует минимализм, скрытая инженерия, большие окна», — заключает дизайнер.

Сельская романтика

Если одни стараются выбирать для строительства окологородские локации, чтобы быть ближе к инфраструктуре и всем удобствам, то другие — напротив, ищут уже готовые избы в деревнях и селах, где сохранились уличные колонки с водой, колодцы, бани в отдельно стоящих постройках.

Огород, кстати, тоже прилагается. Вдали от цивилизации нынешние миллениалы и зумеры окунаются в стремительно уходящую в прошлое деревенскую жизнь. Хотя, кто знает, возможно новый тренд на деревянные дома и сельский быт, как раз запустит масштабное явление «миграции» молодёжи в село.