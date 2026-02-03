Как отбелить тюль без химии: проверенный способ

Вы устали от того, что ваши белоснежные тюлевые занавески после стирки становятся сероватыми или желтоватыми? Знакомая прачка поделилась простым, но гениальным секретом, который вернет им сияние первого снега. Автор канала «Elena France — Жизнь Сибирячки во Франции» уверяет, что все, что вам понадобится, — это обычная соль.

Главная ошибка многих — сразу бросать тюль в стирку или замачивать в горячей воде. Пыль и грязь от этого лишь глубже въедаются в волокна. Первым делом замочите шторы в холодной воде. Вы удивитесь, сколько серой пыли выйдет уже на этом этапе.

Если загрязнения сильные, перед основной стиркой можно натереть ткань хозяйственным мылом. Затем постирайте в машинке на деликатном режиме. А вот отбеливать тюль нужно после стирки, а не до. Если сделать это раньше, отбеливатель впитается вместе с оставшейся грязью, и ткань станет серой.

Секрет белизны — в холодном солевом растворе. Растворите 5-6 столовых ложек обычной соли в трех литрах чуть теплой воды. Замочите в этом растворе уже постиранный тюль на несколько часов. После этого тщательно прополощите ткань, чтобы ушла соль. Можно просто запустить в машинке режим полоскания.

