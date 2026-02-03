Ветврач рассказал, какие изменения в поведении питомца могут говорить о болезни

Любые изменения в поведении питомца, а также снижение активности или отказ от корма могут быть первыми признаками заболевания. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, зачастую при болезни животные не могут найти удобное положение, долго ворочаются и плохо спят. При этом внешние проявления недуга могут сопровождаться расстройствами пищевого поведения — отказом от еды, рвотой, диареей или снижением аппетита.

«Это может быть признаком нарушения обмена веществ, заболевания почек, отравления или непроходимости кишечника. Если вы четко понимаете причину — например, кошка забралась на стол и съела красной икры, закусила сырокопченой колбасой и после этого почувствовала себя плохо, — можно дать энтеросорбент, обеспечить обильное питье и временно не кормить. Но если за день улучшения нет важно обратиться в ветеринарную клинику», — отметил Шеляков.

Эксперт добавил, что такие симптомы могут сопровождать и другие состояния, например пневмонию.

