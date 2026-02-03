$76.9890.72

Ветврач Шеляков: отказ от еды может указывать на болезнь у питомца

Любые изменения в поведении питомца, а также снижение активности или отказ от корма могут быть первыми признаками заболевания. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Ветврач рассказал, какие изменения в поведении питомца могут говорить о болезни
По его словам, зачастую при болезни животные не могут найти удобное положение, долго ворочаются и плохо спят. При этом внешние проявления недуга могут сопровождаться расстройствами пищевого поведения — отказом от еды, рвотой, диареей или снижением аппетита.

«Это может быть признаком нарушения обмена веществ, заболевания почек, отравления или непроходимости кишечника. Если вы четко понимаете причину — например, кошка забралась на стол и съела красной икры, закусила сырокопченой колбасой и после этого почувствовала себя плохо, — можно дать энтеросорбент, обеспечить обильное питье и временно не кормить. Но если за день улучшения нет важно обратиться в ветеринарную клинику», — отметил Шеляков.

Эксперт добавил, что такие симптомы могут сопровождать и другие состояния, например пневмонию.

