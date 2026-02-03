Кинолог рассказал о командах, вредящих при дрессировке собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что излишнее усердие и неправильный подбор команд при дрессировке могут навредить психике собаки и создать угрозу для окружающих.

Обучение должно устанавливать коммуникацию между хозяином и питомцем и нести конкретную пользу, не снижая качество жизни животного, объяснил он в разговоре с газетой «Известия».

Одними из самых рискованных команд кинолог назвал «Фас» и «Голос». Первая, часто применяемая в спецструктурах, большинству пород в быту не нужна и представляет угрозу. Вторая может спровоцировать постоянный лай, так как поощряет это действие.

Голубев также рекомендовал отказаться от долгой выдержки собаки перед миской и злоупотребления командой «Фу». По его словам, еда не должна ассоциироваться со стрессом, а запрет стоит использовать только при реальной опасности, чтобы не вызывать у животного хроническое напряжение.

Ранее ветеринарный врач Андрей Руденко предупредил, что купание собак зимой нежелательно — есть риск переохлаждения, особенно для короткошёрстных пород, молодых и пожилых питомцев, а также для животных с ослабленным иммунитетом.