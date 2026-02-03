Как сформировать денежное дерево, чтобы оно стало пышным и устойчивым

Чтобы денежное дерево выросло красивым и крепким, способным стоять без опоры, нужно правильно его сформировать. Главный секрет — это регулярная прищипка, объясняет автор канала «Любимая Дача. Сад и Огород».

© ГлагоL

Как только на побеге появляются две-три пары молодых листьев, аккуратно удалите верхнюю почку. Делайте это со всеми веточками, и тогда растение начнет активно куститься, а его ствол и ветви станут толстыми и сильными. Без этой процедуры толстянка будет тянуться вверх, становясь слабой и похожей на неустойчивого «осьминога».

Уход должен быть внимательным, но не чрезмерным. Поливайте дерево только тогда, когда земляной ком полностью просохнет. Летом это может быть раз в неделю, а зимой — всего пару раз в месяц. Избыток влаги — главный враг, он приводит к гнили корней. Посадите толстянку в легкий грунт для суккулентов и поставьте на светлое место, но не под прямые палящие лучи.

Следите за здоровьем растения. Если листья покрываются серебристым налетом и усыхают, вероятно, завелся паутинный клещ. В этом случае помогут только специальные препараты, обработку которыми нужно повторить несколько раз. Подкармливайте дерево три-четыре раза в год удобрением для суккулентов.

Если листья сморщились — дайте растению воды. Если появились мягкие пятна — проверьте, не перелили ли вы его и не стоит ли оно на солнцепеке. А если побеги вытянулись и поблекли, значит, толстянке не хватает света. Начиная с молодого черенка и следуя этим простым правилам, вы вырастите настоящее украшение дома — пышное, устойчивое и совершенно самостоятельное дерево.

Независимо от выбора растения, успех зависит от понимания его природы. «ГлагоL» подчеркивает, что для «живучих» видов главное правило — не перелить, обеспечить рыхлый грунт и игнорировать их неделями. Для пеларгонии же важен баланс: много света, аккуратный полив по мере роста корней и формировка для пышности.