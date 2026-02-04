Фелинолог предостерег от игр с кошками с лазерной указкой

Питомцу важно поймать «добычу».

В противном случае у животного могут развиться психологические проблемы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Галина Монахова.

«Для того чтобы у кошки не возникло психологических проблем, она должна поймать вот эту махорку, которой мы с ней играем. А с лазерной указкой это невозможно. Есть коты, которые до старости играют с лазерной указкой, а есть умные коты, которые понимают, откуда идёт луч, и перестают играть на второй день. В конце всегда должна быть игра, когда добыча будет поймана».

Ранее Галина Монахова рекомендовала не покупать котёнка младше трёх месяцев. До этого момента животное должно находиться с матерью и приобретать необходимые навыки.