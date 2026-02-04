Когда нужно позаботиться о стоке воды на участке

Председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов напомнил дачникам, что снежные зимы могут привести к подтоплениям и излишней влаге на участках весной. Лучше всего позаботиться об этом заранее, пишет NEWS.RU.

Эксперт обратил внимание на то, что снега в этом году много, поэтому стоит оценить состояние своего участка уже сейчас. Особенно это актуально для тех, у кого нет стока и водосточной канавы. Вода может простоять после таяния снега до середины мая.

«На таких подтапливаемых участках будет болото до июня. Естественно, все растения погибнут в этом болоте. Поэтому вы можете подтапливать снег уже сейчас, начать даже в мороз. Вы можете посыпать печной золой поверхность снега, и на солнце снег начнет таять, и потихонечку эта вода будет уходить. Таким способом вы уберете ненужную влагу», - объяснил алгоритм действий Туманов.

Ранее член Союза садоводов России Ольга Воронова советовала сажать семена баклажанов, перцев, а также многолетних и двулетних цветов уже в начале февраля. Она предупредила, что эти культуры развиваются очень медленно, поэтому затем будет риск вовремя не собрать урожай.