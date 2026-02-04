Как дешево обновить кухню без ремонта

Приобретение аэрогриля сократит место на кухне, поскольку он может заменить духовку и микроволновку. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты компании DEMIAND.

«Полноценную духовку и микроволновку в тесных кухнях, например, можно заменить на аэрогриль — места занимает меньше, функционал тот же, легче транспортировать, он частично берет на себя функции плиты и уменьшает ее износ, а еще держит кухню в чистоте — за счет закрытого характера готовки», — заявили специалисты.

Они отметили, что аэрогриль также может заменить фритюрницу, тостер, электрогриль, пароварку и сушилку для овощей.

Тем, кто хочет обновить кухню без ремонта, эксперты рекомендовали создать новые пространства для хранения. По их словам, если горизонтальная площадь сильно ограничена, можно использовать органайзер вертикального формата, а также рассмотреть покупку рейлингов, вставок в ящики, контейнеров и разделителей.

«Подберите себе вертикальный вращающийся органайзер с двумя-тремя уровнями. Расставьте по уровням специи, приправы, соль-перец и прочие баночки. Сразу три плюса: эстетично, все под рукой и освободится полка в шкафу. Сами шкафы используйте под другие нужды», — посоветовали специалисты.

Они также рекомендовали настроить зону мойки посуды под себя.

«Поставьте дозатор для моющего средства, продумайте зону хранения для губок и сушки полотенец (опять же — многоэтажную, у стенки), выделите отдельное место на коврике под мокрую посуду — если не хочется каждый раз тратить время на протирание вручную», — призвали эксперты.

По их словам, перед обновлениями важно задать себе ряд вопросов.

«Спросите себя: насколько вам удобно готовить ужин после работы? Устраивает ли вас запах в кухне и гостиной? Удобно ли убираться после готовки? Хватает ли свободного места для хранения и готовки? Заметен ли износ плиты и других зон, которые используются каждый день? Достаточно ли света?» — посоветовали специалисты.

Они отметили, что эти вопросы подчеркивают проблемы, которые всплывают регулярно, снижают комфорт и раздражают, но не мешают жить.

Чтобы не потратиться на бесполезное обновление, специалисты рекомендовали перед покупкой свериться с чек-листом.

«Отметьте себе, какой конкретный сценарий на кухне вас не устраивает. Также подумайте, будет ли это решение использоваться регулярно, что именно вас перестанет раздражать и уменьшит ли это количество грязи, запахов или износ поверхностей. Кроме того, важно понять, можно ли внедрить решение без переделки кухни», — объяснили они.

Специалисты подчеркнули, что важно зафиксировать все раздражители и подбирать покупки точечно под свой запрос.

«Если вы правильно подберете свои маленькие обновления, то эффект проявится не только на уровне ощущений. Он будет исчисляемым», — заявили эксперты.

Они добавили, что в среднем у пользователей может освобождаться порядка 1,5–2 часов в день при внесении нескольких реально полезных изменений.