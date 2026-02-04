На что обращают внимание россияне при планировке кухни

Эксперты Demiand: россияне стали выбирать закрытую технику для приготовления еды
Россияне стали чаще выбирать закрытую технику для приготовления еды. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты компании умной кухонной техники DEMIAND.
«За последние десять лет особенно остро встал вопрос кухонных ароматов — прежде всего в квартирах с объединенной кухней и гостиной. Все больше ценится техника, которая готовит закрыто и быстро», — заявили специалисты.
Еще одно заметное изменение, как утверждают эксперты, — отношение к чистоте и износу кухни.
«Пар, жир и брызги раньше считались неизбежной частью готовки. Сегодня же все больше людей обращают внимание на закрытые циклы приготовления, которые минимизируют загрязнение пространства. Это продлевает срок службы фасадов, сохраняет внешний вид кухни и снижает необходимость частой генеральной уборки», — поделились они.
Специалисты рассказали, что шум раньше редко учитывали, однако сейчас из-за популярности удаленного формата работы и гибкого графика россияне стали отказываться от громких устройств.
Эксперты заявили, что также изменился формат обновления кухни.
«Если раньше обновление ассоциировалось с ремонтом, заменой гарнитура и техники, то сегодня все чаще выбирают стратегию малых шагов. Люди ищут не просто красивую кухню, а удобство здесь и сейчас. Один удачный апгрейд способен изменить весь бытовой сценарий: освободить рабочую поверхность, сократить время готовки или избавить от постоянной уборки», — объяснили они.
По словам экспертов, у россиян, особенно владельцев студий или однокомнатных квартир, запрос стал смещаться в сторону компактных решений, которые закрывают сразу несколько задач. Теперь, как утверждают специалисты, важен не статус техники, а то, сколько места и времени она экономит.
«Отдельный фактор — неэффективность «большой кухни» для повседневной жизни. Готовить на одного-двух человек в духовке долго и энергозатратно, особенно если ради этого ее нужно долго разогревать и потом отмывать всю кухню. Это постепенно меняет ожидания от домашней готовки: она должна быть быстрой, простой и не оставлять после себя хаоса», — добавили эксперты.
Они обратили внимание, что сервисы доставки сильно снизили готовность тратить время на сложное приготовление пищи. Эксперты заявили, что теперь россияне стали чаще выбирать простую еду: мясо, овощи и базовые гарниры.
«Это же влияет и на формат порций. Все чаще готовят не «на завтра», а ровно на один прием пищи. Либо используют заготовки и заморозку, чтобы в любой момент быстро приготовить свежую порцию. Еда перестает быть запасом и становится текущей задачей, решаемой здесь и сейчас», — объяснили специалисты.
Кроме того, как утверждают эксперты, изменился сценарий приемов пищи.
«Ритмы жизни членов семьи расходятся: кто-то ест рано, кто-то поздно, кто-то выбирает одно блюдо, кто-то другое. Совместные ужины остаются, но чаще как элемент выходного дня или праздника, а не повседневной рутины», — отметили специалисты.
По их словам, если смотреть на эти изменения в динамике, становится ясно: кухня движется в сторону закрытых, более безопасных и автономных технологий.
«Открытый огонь и раскаленные поверхности будут постепенно уступать место более контролируемым способам приготовления, особенно в городских квартирах. Однако полностью они не исчезнут: газ останется доступным и распространенным, а открытый огонь сохранит свое место в загородных домах, на дачах и в ресторанной культуре. Будущая кухня — это не демонстрация статуса и не пространство для ритуалов, а инструмент, встроенный в жизнь», — заключили эксперты.