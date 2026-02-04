Алоэ: как пересадить растение и размножить его

Алоэ — верный друг на подоконнике. Он неприхотлив, но рано или поздно ему становится тесно в старом горшке. Как же его правильно переселить?

© Freepik

Пересадка: главные шаги

Молодое алоэ переезжает каждый год, взрослое — раз в 2-3 года. Новый горшок нужен чуть больше старого. Главный секрет — правильная земля. Она должна быть легкой, как для кактусов. Сделать ее можно самому: смешайте две части листовой земли с одной частью крупного песка. Добавьте щепотку древесного угля для здоровья корней. Если листья начали желтеть, значит, грунт слишком плотный, отмечает канал «Оazisvdome.ru Все о комнатных и садовых растениях».

За день до пересадки растение поливают. На дно нового горшка насыпьте слой дренажа, потом немного свежей земли. Аккуратно переместите алоэ вместе с комом земли из старой емкости. Заполните пустоты вокруг грунтом, слегка его уплотните. Важно: корневую шейку не заглубляйте, она должна остаться на прежнем уровне. После пересадки полейте скромно и уберите растение в тень на несколько дней, не поливая.

Как размножить алоэ

Есть три простых способа, лучшие время — весна или осень.

Верхушкой. Если ваш столетник вытянулся, смело срежьте макушку. Уберите нижние листья и либо поставьте ее в воду для появления корней, либо слегка подсушите и воткните во влажную смесь песка с торфом. Листом. Отрежьте здоровый лист, дайте ему подсохнуть пару дней, а потом воткните во влажный песок на пару сантиметров. Поливайте очень осторожно, только опрыскивая песок, когда он высохнет, иначе лист сгниет. Детками. Это самый легкий путь. При пересадке просто отделите от основного куста отростки с корешками. Если корни повредились, припудрите ранку толченым углем и дайте подсохнуть.

Посадка молодых растений

Маленький отросток не сажайте сразу в огромный горшок — может загнить. Возьмите небольшой горшочек с дренажом, поставьте растение и, придерживая, засыпьте корни землей. Полейте совсем немного. Подержите в тени, а первый полноценный полив проведите, только когда почва сверху хорошо просохнет.

Если делать все без спешки и с заботой, алоэ быстро приживется и будет радовать вас долгие годы.

