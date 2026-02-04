Алоэ: как пересадить растение и размножить его

Алоэ — верный друг на подоконнике. Он неприхотлив, но рано или поздно ему становится тесно в старом горшке. Как же его правильно переселить?
Пересадка: главные шаги
Молодое алоэ переезжает каждый год, взрослое — раз в 2-3 года. Новый горшок нужен чуть больше старого. Главный секрет — правильная земля. Она должна быть легкой, как для кактусов. Сделать ее можно самому: смешайте две части листовой земли с одной частью крупного песка. Добавьте щепотку древесного угля для здоровья корней. Если листья начали желтеть, значит, грунт слишком плотный, отмечает канал «Оazisvdome.ru Все о комнатных и садовых растениях».
За день до пересадки растение поливают. На дно нового горшка насыпьте слой дренажа, потом немного свежей земли. Аккуратно переместите алоэ вместе с комом земли из старой емкости. Заполните пустоты вокруг грунтом, слегка его уплотните. Важно: корневую шейку не заглубляйте, она должна остаться на прежнем уровне. После пересадки полейте скромно и уберите растение в тень на несколько дней, не поливая.
Как размножить алоэ
Есть три простых способа, лучшие время — весна или осень.
- Верхушкой. Если ваш столетник вытянулся, смело срежьте макушку. Уберите нижние листья и либо поставьте ее в воду для появления корней, либо слегка подсушите и воткните во влажную смесь песка с торфом.
- Листом. Отрежьте здоровый лист, дайте ему подсохнуть пару дней, а потом воткните во влажный песок на пару сантиметров. Поливайте очень осторожно, только опрыскивая песок, когда он высохнет, иначе лист сгниет.
- Детками. Это самый легкий путь. При пересадке просто отделите от основного куста отростки с корешками. Если корни повредились, припудрите ранку толченым углем и дайте подсохнуть.
Посадка молодых растений
Маленький отросток не сажайте сразу в огромный горшок — может загнить. Возьмите небольшой горшочек с дренажом, поставьте растение и, придерживая, засыпьте корни землей. Полейте совсем немного. Подержите в тени, а первый полноценный полив проведите, только когда почва сверху хорошо просохнет.
Если делать все без спешки и с заботой, алоэ быстро приживется и будет радовать вас долгие годы.
