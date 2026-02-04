Стало известно, почему только некоторые собаки «понимают слова»

Некоторые собаки способны быстро запоминать названия игрушек — таких животных называют «одаренными в обучении словам» (gifted word learners, GWL). Это редкая способность: большинство собак не могут выучить имена предметов даже при регулярных тренировках. Новое исследование показало, что дело может быть не только в когнитивных способностях, но и в уровне социальной инициативы животного. Работа опубликована в журнале Animal Cognition.

В эксперименте участвовала 31 бордер-колли — порода, известная высоким интеллектом. Из них 10 собак относились к группе GWL, а 21 — к обычным. В течение двух недель животные играли дома с четырьмя игрушками. Две из них хозяева постоянно называли по имени во время игры, еще две оставались «безымянными».

После этого собак тестировали: сначала им предлагали выбрать между знакомыми и новыми игрушками, а затем просили принести предмет по названию. Как и ожидалось, выучить имена смогли только одаренные собаки.

Однако главное различие проявилось не в выборе игрушек, а в поведении по отношению к хозяевам. Одаренные собаки значительно чаще сами приносили игрушки людям, явно инициируя взаимодействие.

«Мы не обнаружили различий в интересе к игрушкам как таковым — все собаки предпочитали новые предметы. Зато собаки, способные выучивать слова, заметно чаще начинали социальный контакт с владельцами», — отметили авторы исследования.

По мнению ученых, именно это стремление к совместной активности может играть ключевую роль в обучении. Механизм напоминает то, как маленькие дети осваивают речь: они связывают слова с предметами через совместное внимание и игру со взрослыми.

«Более выраженная склонность одаренных собак к социальному взаимодействию с хозяином создает основу для дальнейших исследований связи между социальной мотивацией, коммуникативными намерениями и обучением словам у нечеловеческих видов», — подчеркнули исследователи.

Авторы заключили, что результаты не объясняют всех аспектов «собачьего словаря», но предлагают важную новую перспективу. Способность к обучению словам может быть не столько вопросом интеллекта, сколько желанием вступать в контакт и делиться вниманием — качеством, которое у одних собак выражено сильнее, чем у других.