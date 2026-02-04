Как защитить питомца от холодов

Зимой мы выходим из дома, утепляясь с головы до ног. А рядом с нами — собака. Для нее прогулка в мороз не вопрос настроения, а необходимость: туалет, движение, смена обстановки. Выходя из дома в такую погоду, когда «хороший хозяин и собаку на улицу не выставит», позаботьтесь не только о своей одежде, но и самочувствии четвероногого друга.

© РИА Новости

Холод: человек и собака — в равных условиях

Собаки не застрахованы от холода. Их шерсть — это защита, но далеко не универсальная. Короткошерстные, декоративные породы без подшерстка, пожилые питомцы и щенки теряют тепло так же быстро, как человек без куртки. Особенно уязвимы лапы, уши, грудная клетка.

Замерзнув, мы стараемся быстрее вернуться в тепло. Собака испытывает то же самое, но не может пожаловаться — она просто идет рядом, доверяя хозяину.

Как понять, что собака замерзла

Есть очевидные сигналы, которые нельзя игнорировать:

дрожь, особенно мелкая и непрерывная;

поджимание лап, попытки идти на трех лапах;

напряженная походка, замедление движения, попытка тянуть поводок;

собака стремится повернуть домой, отказывается идти дальше;

хвост прижат, уши опущены;

питомец пытается сесть или лечь, суетливо старается согреться.

Если вам холодно — собаке, скорее всего, тоже холодно. Разница лишь в том, что вы можете сказать об этом вслух. Собака не выбирает погоду, маршрут и продолжительность прогулки. Все это решает человек.

Одежда для собак: мода или забота?

Одежда для собак давно перестала быть просто декоративным элементом. Сегодня это — полноценная защита от холода, ветра и влаги, сопоставимая с нашей зимней экипировкой.

Основные виды одежды для зимних прогулок

Утепленные комбинезоны — лучший вариант для сильных морозов. Закрывают спину, грудь, живот и часто часть лап.

Куртки и жилеты — подходят для активных собак и умеренных морозов, защищают корпус и внутренние органы.

Свитера и флисовые кофты — дополнительный слой для сухой погоды или как поддевка под комбинезон.

Обувь для собак — защищает лапы от холода, льда и реагентов, снижает риск трещин и ожогов.

Шапки или снуды — актуальны для пород с короткими ушами или склонностью к отитам.

Как и у людей, одежда должна быть по размеру, не сковывать движения и соответствовать погоде. Мода здесь — не про внешний вид, а про внимательное отношение к потребностям питомца.

Комфорт на прогулке — это здоровье в будущем

Регулярное переохлаждение может привести к серьезным проблемам: воспалению суставов, заболеваниям мочеполовой системы, снижению иммунитета. Особенно опасны морозы после дождя или в ветреную погоду.

Если после прогулки собака долго не может согреться, вялая или отказывается от еды — это повод насторожиться.

Признаки простуды у собаки

Простуда у собак проявляется похоже на человеческую:

вялость, сонливость;

снижение аппетита;

насморк, чихание;

кашель, хрипы;

повышенная температура;

питомец жмется к батарее и прячется под плед, дрожит даже дома.

Важно помнить: самолечение недопустимо. Человеческие препараты могут быть опасны для животных.

Что делать, если собака замерзла или простудилась