Если за окном минус 20, а туалет — на улице: как защитить питомца от холодов
Зимой мы выходим из дома, утепляясь с головы до ног. А рядом с нами — собака. Для нее прогулка в мороз не вопрос настроения, а необходимость: туалет, движение, смена обстановки. Выходя из дома в такую погоду, когда «хороший хозяин и собаку на улицу не выставит», позаботьтесь не только о своей одежде, но и самочувствии четвероногого друга.
Холод: человек и собака — в равных условиях
Собаки не застрахованы от холода. Их шерсть — это защита, но далеко не универсальная. Короткошерстные, декоративные породы без подшерстка, пожилые питомцы и щенки теряют тепло так же быстро, как человек без куртки. Особенно уязвимы лапы, уши, грудная клетка.
Замерзнув, мы стараемся быстрее вернуться в тепло. Собака испытывает то же самое, но не может пожаловаться — она просто идет рядом, доверяя хозяину.
Как понять, что собака замерзла
Есть очевидные сигналы, которые нельзя игнорировать:
- дрожь, особенно мелкая и непрерывная;
- поджимание лап, попытки идти на трех лапах;
- напряженная походка, замедление движения, попытка тянуть поводок;
- собака стремится повернуть домой, отказывается идти дальше;
- хвост прижат, уши опущены;
- питомец пытается сесть или лечь, суетливо старается согреться.
Если вам холодно — собаке, скорее всего, тоже холодно. Разница лишь в том, что вы можете сказать об этом вслух. Собака не выбирает погоду, маршрут и продолжительность прогулки. Все это решает человек.
Одежда для собак: мода или забота?
Одежда для собак давно перестала быть просто декоративным элементом. Сегодня это — полноценная защита от холода, ветра и влаги, сопоставимая с нашей зимней экипировкой.
Основные виды одежды для зимних прогулок
- Утепленные комбинезоны — лучший вариант для сильных морозов. Закрывают спину, грудь, живот и часто часть лап.
- Куртки и жилеты — подходят для активных собак и умеренных морозов, защищают корпус и внутренние органы.
- Свитера и флисовые кофты — дополнительный слой для сухой погоды или как поддевка под комбинезон.
- Обувь для собак — защищает лапы от холода, льда и реагентов, снижает риск трещин и ожогов.
- Шапки или снуды — актуальны для пород с короткими ушами или склонностью к отитам.
Как и у людей, одежда должна быть по размеру, не сковывать движения и соответствовать погоде. Мода здесь — не про внешний вид, а про внимательное отношение к потребностям питомца.
Комфорт на прогулке — это здоровье в будущем
Регулярное переохлаждение может привести к серьезным проблемам: воспалению суставов, заболеваниям мочеполовой системы, снижению иммунитета. Особенно опасны морозы после дождя или в ветреную погоду.
Если после прогулки собака долго не может согреться, вялая или отказывается от еды — это повод насторожиться.
Признаки простуды у собаки
Простуда у собак проявляется похоже на человеческую:
- вялость, сонливость;
- снижение аппетита;
- насморк, чихание;
- кашель, хрипы;
- повышенная температура;
- питомец жмется к батарее и прячется под плед, дрожит даже дома.
Важно помнить: самолечение недопустимо. Человеческие препараты могут быть опасны для животных.
Что делать, если собака замерзла или простудилась
- Сократить продолжительность прогулок в мороз, увеличить их количество.
- Использовать теплую и сухую одежду, обувь.
- После улицы тщательно вытирать лапы и живот.
- Обеспечить теплое место для отдыха без сквозняков.
- При признаках болезни — обратиться к ветеринару как можно раньше.