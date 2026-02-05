Кинолог рассказал о пользе массажа для домашних питомцев

Кинолог Голубев рассказал о пользе массажа для домашних питомцев
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о пользе массажа для домашних питомцев.
В беседе с РИАМО эксперт отметил, что владельцам собак следует понимать, что массаж не заменяет основное лечение.
«Но он может помочь снять мышечное напряжение, улучшить кровообращение, а также укрепить связь между человеком и собакой, что не менее важно», — сказал Голубев.
По словам специалиста, перед началом процедур необходимо проконсультироваться с ветеринаром.
Ранее Голубев в беседе с газетой «Известия» рассказал о симптомах обморожения у домашнего питомца.