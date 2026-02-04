Как выбрать многофункциональную кухню

В 2026 году дизайнеры советуют выбирать многофункциональные, минималистичные кухни. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор Narrazione Николай Ким.

© globallookpress

«Современные форматы кухонь все дальше уходят от идеи "витрины" с выставленной напоказ техникой. В планировке доминирует принцип "ничего лишнего": приборы скрываются за фасадами, рабочие поверхности остаются визуально чистыми, линии лаконичными. Ценность смещается с количества устройств к универсальности каждого. А вместо набора техники "на всякий случай" все чаще выбираются продуманные модули и трансформируемые решения. Это философия разумного минимализма: меньше предметов, больше свободы, легкости и функциональности. Техника становится невидимой, умной и предельно эффективной, превращая кухню не в склад устройств, а в лаконичное и вдохновляющее пространство для творчества», — рассказал эксперт.

Он также добавил, что сейчас важна экономика пространства и ресурсов.

«Экономические факторы усиливают этот тренд. Рост стоимости жилья, особенно в крупных городах, привел к популярности малогабаритных квартир и студий. Кухня все чаще совмещается с гостиной или существенно уменьшается в размерах. В таких условиях каждый сантиметр на счету, а каждый предмет вынужден "доказывать" свою необходимость. Лишние приборы превращаются в роскошь, которую пространство больше не может себе позволить», — отметил генеральный директор.

Ким заявил, что сейчас кухонная техника перестает быть набором простых нагревательных элементов.

«В ее основе цифровая "начинка" из чипов и точных датчиков. Температурные и весовые сенсоры позволяют устройствам отслеживать процесс в реальном времени, автоматически определяя момент оптимальной готовности и переходя в режим бережного поддержания температуры. Алгоритмы управляют нагревом так, чтобы на разных этапах процесса обеспечивать нужный результат, например интенсивный жар для формирования корочки и более щадящий режим для сохранения сочности продукта. Это не просто экономия места, а переход к более технологичной и точной модели работы с едой», — объяснил он.

Эксперт высказался о минимализме как изменение привычек.