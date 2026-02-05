Перечислены основные правила ухода за холодильником

Чтобы предотвратить накопление грязи и запахов, важно соблюдать некоторые меры профилактики, в которых разберемся вместе с Натальей Шеиной, доктором биологических наук, профессором кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З.П. Соловьева Пироговского университета.

© globallookpress

По словам эксперта, холодильник представляет собой сложную систему, в которой поддерживаются различные температурные режимы, и при размещении продуктов это необходимо учитывать. В нижних отсеках, предназначенных для хранения плодов, обычно поддерживается температура от +6 до +8 градусов Цельсия – оптимальные условия для овощей и фруктов. Самое низкое значение температуры наблюдается на нижней полке, расположенной над ящиками: это место идеально подходит для мяса и рыбы. Средние полки можно использовать для хранения овощей, не поместившихся в нижние отсеки, а верхние – для готовой еды и молочной продукции. Совместное хранение продуктов с сильным запахом и тех, которые легко его впитывают (например, сыра, масла и молока), крайне нежелательно. Лук и чеснок лучше хранить вне холодильника.

Важно обращать внимание на гигиену и качество выбираемых продуктов.

«Я настоятельно не рекомендую покупать овощи и фрукты у частников на обочинах дорог: пыль и выхлопные газы делают такие овощи небезопасными, – подчеркивает профессор. – При покупке всегда осматривайте плоды: помятости и повреждения кожицы – ворота для инфекций».

Перед употреблением фрукты и овощи следует тщательно промывать проточной водой. Если есть сомнения в качестве продуктов или вы находитесь в регионе с неблагоприятной санитарной обстановкой, можно использовать слабый раствор марганцовки или мыльную воду с последующим промыванием.

Кроме того, холодильник также нуждается в регулярной чистке. Даже современные модели с системой No Frost требуют разморозки и генеральной уборки не реже одного раза в год. Полки можно протирать обычным средством для мытья посуды. Если в холодильнике что-то пролилось или испортилось, рекомендуется провести дезинфекцию, но в обычных условиях достаточно поддерживать чистоту и порядок.