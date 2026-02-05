Как правильно выбирать мягкую мебель

Может показаться, что покупка мягкой мебели в интерьер — это просто. Однако существуют базовые правила, которые позволят это сделать грамотно и избежать распространенных ошибок. Об этом рассказал «Вечерней Москве» руководитель направления «мягкая мебель» интерьерной компании Mr.Doors Антон Шаталин.

При всем многообразии моделей и расценок на них в онлайн-магазинах и на маркетплейсах риск ошибиться остается очень высоким, подчеркнул эксперт. Во-первых, можно не угадать с размерами изделия под конкретное помещение квартиры. Во-вторых, цветопередача конкретного оттенка на экране телефона или ноутбука может попросту не совпасть с ожиданиями покупателя. Все это ведет к оформлению возврата, который тоже может оказаться целой эпопеей.

Именно поэтому, чтобы сберечь нервы и деньги, я рекомендую выбирать мягкую мебель исключительно в фирменных салонах компаний. Тогда у вас будет возможность лично протестировать изделие и убедиться в его соответствии вашим ожиданиям, — посоветовал Шаталин.

Кроме того, по словам собеседника «ВМ», при выборе мягкой мебели нужно обязательно оценить качество ее изготовления и механизмов.

Рекомендуется 10–15 минут посидеть на кресле, полежать в привычной для сна позе на кровати или диване. Также, если мебель оснащена механизмом трансформации, его необходимо лично проверить на простоту раскладывания и собирания. Такие простые тесты позволят понять, насколько мебель будет удобна для использования, а также как долго она может прослужить, — рассказал Шаталин.

Ну и, конечно, мягкая мебель должна соответствовать общему стилю интерьера, добавил он.

Если вы не прибегаете к услугам профессиональных дизайнеров, то можете проконсультироваться в фирменном салоне производителя, показать фотографии помещения, чтобы не ошибиться с выбором модели под конкретный стиль, — отметил специалист.

Например, для стиля минимализм подойдет мебель строгих линий без декора, для скандинавского стиля — мебель в обивке из светлых тканей с добавлением натурального дерева в качестве ножек, подлокотников и так далее. В интернете также можно найти много примеров стилей с подбором подходящих моделей мягкой мебели.

Для небольших квартир выбор стиля интерьера становится особенно важным, ведь грамотное оформление пространства создает не только ощущение свободы и уюта, но и позволяет грамотно использовать имеющийся метраж помещения. Дизайнер Ксения Кузнецова рассказала «Вечерней Москве», как выбрать стиль для небольших пространств.