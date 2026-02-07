Орнитолог рассказал о важности кормушек зимой

Их следует регулярно пополнять.

Во время морозов птицы не могут добывать себе еду, поэтому прилетают на подкормочные площадки в парках, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова.

«Подкормка мелких птиц очень важна в течение всего зимнего сезона. Поэтому, если у вас до сих пор не висит кормушка и вы её регулярно не наполняете, то относите свою подкормку на подкормочные площадки в парках. Там она никогда не будет лишней. Птицы надеются, птицы прилетают туда поесть. Сейчас сильные морозы, и у них нет физической возможности искать пищу где-то ещё».

Ранее зоолог предостерёг от подкармливания птиц хлебом. Мучное бродит в желудке у животных и доставляет им дискомфорт. Лучше купить в магазине специальную зерновую смесь.