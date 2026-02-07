Десять лучших экзотических растений для квартиры

День ощутимо прибавился, на некоторых окнах уже видны горшочки с рассадой. И до весны — месяц! Но для тех, кто увлечен модным ныне занятием — выращиванием экзотики — что зима, что весна — все едино, ведь их подопечные растут круглый год. О самых необычных растениях «Вечерней Москве» рассказала Мария Цепкова, гендиректор Бюро ландшафтного дизайна «Цепкова и партнеры».

Именно в феврале цветочки наши начинают потихоньку просыпаться, зеленеть, «поднимают голову». Комнатные растения — создания удивительные. Они нас чувствуют. Иногда даже болеют и чахнут вместе с хозяевами, если те заболели, а потом приходят в себя — как и они. Они могут благодарно радоваться и потому бешено цвести, могут грустить и даже бунтовать: помню, как у одной моей подруги неприхотливая крассула несколько лет и не погибала, и не выдавала ни одного нового листочка, это при ее-то неприхотливости!

Когда цветов дома много, это всегда красиво, эффектно, ярко, это всегда определенная «фишка» в дизайне.

Такие дома не забываешь, в них хочется возвращаться, там особая атмосфера. А ко всему прочему, в таком доме чуть выше влажность воздуха, а это в условиях комнатного отопления фактор для здоровья очень значимый. И еще — не стоит бояться экзотов? Это у страха глаза велики! Прежде чем купить то или иное растение, почитайте про него, оцените, есть ли у вас время на эти заботы, и — вперед!

Литопсы: гости из Африки

Вопреки данным многих справочников, выращивать литопсы вовсе не «плевое дело». «Живые камни» — необычные суккуленты — довольно капризные товарищи, но, если им у вас понравится, станете обладателями уникальной коллекции растений-африканцев. Их листья, сросшиеся в форме камешков, хранят влагу месяцами, а под камни они «косят», чтобы защититься от животных. Раз в год между листочками может появиться цветочек. Литопсы любят свет, редкий полив и песчаную почву.

Мединилла: тропическая сказка

Это чудо — растение для настоящих фанатов цветоводства. Но это не значит, что оно не может успешно расти у дотошных начинающих. На ее родине, в тропиках, тепло и влажно, так что, если заведете красотку, обеспечьте ее этими климатическими условиями. Еще она любит влажность, но не перелив: ее обильно поливают лишь во время цветения, в начале лета, затем полив сокращают. Зимой полив нужен только после того, как почва подсохнет, и только отстояной водой комнатной температуры. Для мединиллы период покоя важен — в это время она закладывает бутоны.

Адениум: самая коварная роза

Каменная роза, или адениум тучный, сражает эффектностью наповал. Его выращивают ради изысканных ярко-алых цветов и эффектных глянцевых листьев. И не подумаешь, что сок этой красавицы очень ядовит! Но это ее единственный недостаток. Любит свет, тепло, не любит перелив.

Тилландсия: будет жить, где велите

Тилландсии — представительницы атмосферных бромелиевых. Они разнообразны по форме, размерам, некоторые меняют цвет по мере роста и готовности к цветению. Возьмите кору, кусок пробки, деревяшку. Растение… приклеивают к «месту жительства», оно же без корней!

Аморфофаллос: размер имеет значение

Это растение приехало к нам из тропиков. Разные виды аморфофаллоса различаются высотой и мощью. Обычно из клубня за сезон вырастает один лист растения. Причем с каждый годом, по мере роста клубня, лист становится мощнее. Цветет растение две недели, поражая размерами и… формой. Зрелище — незабываемое. Растение легко выращивать, но некоторые забывают, что у него есть период покоя, и выбрасывают растение, когда оно начинает желтеть и засыхать. А зря!

Крестовник: бусы для хозяйки

Листочки крестовника Роули похожи на бусины и нанизаны на его стебелек. Растению нужен свет, обычная влажность воздуха и сдержанный полив. В листочках растение копит воду, поэтому важно его не переливать. Любит расти в подвесных кашпо. Учтите — «бусинки» токсичны, опасны для детей и кошек, а и те и другие обожают с ними играть.

Платицериум: «олений рог»

Это необычный папоротник. Да-да, не удивляйтесь. И в природе он растет, зацепившись за кору деревьев. Листья платицериума — ну просто «оленьи рога». В хороших условиях эти «рога» могут вырасти до метра! Растению нужен яркий свет, высокая влажность и полив методом погружения.

Стапелия: огромные бутоны

Симпатичные «бананчики» образуют плотную посадку. Потом появляется чудо: иногда небольшие, а потом просто огромные бутоны и странные цветки необычного окраса. Пахнут они неприятно, но это пока какая-нибудь муха не опылила цветок. Стапелия любит солнце, ее устраивает бедная почва и даже отсутствие полива.

Такка: почти летучие мыши

Такка Шантрье — растение капризное, вредное, далеко не всем цветоводам поддающееся. Но некоторым везет, и такка растет у них дома без проблем. Считается, что растению нужны влага, тепло и рассеянное освещение. У таки черные цветки, которые напоминают морды летучих мышей. Летом растение поливают по мере подсыхания почвы, в другое время — раз в 20 дней.

Самые дорогие

Орхидея Shenzhen Nongke. Выведенная китайскими селекционерами, имеет яркий желтый окрас, красную серединку цветка и нежный аромат. Она очень капризна и цветет раз в пять лет. Стоимость растения — примерно 200 000 долларов (то есть около 15,5 миллиона рублей);

Веточка Пафиопедилума Ротшильда. Стоит 5000 долларов (388,7 тысячи рублей). У орхидеи полосатые и желтые цветки;

Кактус Селеницереус крупноцветковый, или Кадупул. Относится к раритетами не продается. Его цветок с игольчатыми лепестками расцветает ночью и носит имя «Царица ночи». Сорвать его невозможно: лепестки опадают при прикосновении.

Хозяев не кусают

Сколько же различных страшилок было придумано человечеством про насекомоядные растения! На самом деле, конечно, комнатные хищники ни на кого не бросаются. И кроме непентеса, дома вполне можно выращивать очень красивую росянку, венерину мухоловку, саррацению (невероятно эффектное растение, может стать жемчужиной коллекции), а также жирянку. Кстати, всего на Земле существует порядка 600 видов плотоядных растений.

Хищник на подоконнике

Расскажем о непентесе — его кувшинчики ловят насекомых и питаются ими. У некоторых непентесов «хищные емкости» привлекают насекомых белой или красной окраской, у некоторых видов кувшинчики украшены пятнышками или яркими полосами. На внешней стенке заметна окантовка с зазубринками. Верхний край «емкости» загнут и покрыт бороздками, между которыми стекает ароматный нектар. Внутренняя сторона покрыта волосками, и ее поверхность скользкая. Жертва, привлеченная ароматом, падает в «емкость» и тонет в воде, скопившейся внутри. Специальные железки вырабатывают ферменты, помогающие быстро переварить насекомое.

ШАГ 1. Готовим смесь для посадки

Готовый грунт для этого растения не подходит. Оптимальной почвой для непентеса является смесь верхового торфа, сосновой коры, к которым надо добавить древесный уголь, мох сфагнум и разрыхляющие почвосмесь добавки: перлит, вермикулит, песок.

ШАГ 2. Обеспечиваем освещение

Растение нужно обеспечить светом. При скудном освещении растение ослабляется, и кувшинчики не появятся. Так что рассмотрите вариант подсветки.

ШАГ 3. Создаем атмосферу

Непентес любит высокую влажность в 50-70 процентов. Но он отлично приспосабливается к сухому воздуху квартиры. Тем не менее иногда воздух полезно увлажнять.

ШАГ 4. Учимся поить

Важно использовать для полива дистиллированную воду или воду после очистки фильтром обратного осмоса. Пить непентес любит, и летом поливать его приходится часто и обильно. Внимание! Стекшую в поддон воду нужно сливать, иначе растение загниет.

ШАГ 5.Следим за температурой

Растению подходит обычная комнатная температура: 23-30 градусов, зимой ему комфортно при 18-22 градусов. Ждем начала развития кувшинчиков!

