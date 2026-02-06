Декоративная капуста: как правильно посадить и вырастить ее в огороде

Декоративная капуста — одно из растений, особенно любимых ландшафтными дизайнерами. Сотни сортов различаются размерами, формой и окраской листьев. Есть даже сорта капусты под срез, как цветы, и сорта, которые можно выращивать дома в горшках. А еще декоративная капуста вполне съедобна. Топ-10 сортов этой удивительной овощной культуры, правила посадки и ухода за декоративной капустой — в материале «Ленты.ру».

Что за растение декоративная капуста

Капуста декоративная, или брассика, — это обиходное название целой группы сортов вида Капуста огородная (Brassica oleracea). Наряду с брассикой в этот вид входят все знакомые нам пищевые сорта капусты от белокочанной и брокколи до брюссельской и кольраби. Собственно, листья декоративной капусты вполне съедобны, правда, только у молодых растений — у взрослых они жестковаты и горчат. Все-таки селекция брассики шла в направлении внешнего вида, а не кулинарных свойств.

Общее ботаническое описание декоративной капусты

Листья. Простые, голые, жесткие, обычно с восковым налетом. Внешний вид сильно зависит от сорта. Поверхность листа может быть гладкой, волнистой или морщинистой. Края — округлыми, рассеченными, с наростами. Окраска — от белого и зеленого цветов до розового и черного. Расположение листьев тоже у каждого сорта разное — от розетки и метелки до пальмы и коралла.

«Свою красоту декоративная капуста проявляет поздней осенью и даже в начале зимы, — рассказывает сотрудница ботанической лаборатории Bio-Plantist Мария Выходцева. — Дело в том, что при понижении температуры воздуха в листьях капусты начинает разрушаться хлорофилл и накапливаются антоцианы (окрашенные растительные органические соединения), и таким образом листья окрашиваются в яркие цвета. То же самое происходит осенью, когда желтеет и краснеет листва деревьев. Самое интересное, что брассика сохраняет декоративность до температуры −12°С, когда окончательно погибает».

Декоративная капуста, как и все ее родственники, — это двулетнее растение. Но брассику обычно выращивают как однолетку, поскольку в ландшафтном дизайне важна ее красивая листва, а не малопривлекательный цветонос, который вырастает на второй год.

В регионах с мягкой зимой декоративную капусту иногда выращивают даже как многолетник, когда растение приобретает форму розетки на ножке. Особенного искусства в этом достигли японцы, которые, кстати, и вывели большинство сортов и гибридов декоративной капусты.

Япония — родина декоративной капусты

«Европейская капуста попала в Японию в середине XVII века как пищевой продукт, — рассказывает японист Софья Гайдученко. — Однако на островах уже культивировалась своя капуста, мизуна, — что-то среднее между рукколой и горчицей. Говорят, что вкус европейской капусты японцам не понравился, а вот вид очень впечатлил, тем более что листья растения зимой окрашивались в яркие цвета».

Капустный кочан, продолжает Гайдученко, напомнил японцам один из национальных цветов — пион. Зимой пионами украшали сады, но в этот сезон цветы были дороги и требовали очень кропотливого ухода. А потому простые люди стали украшать сады капустой. Уже к XVIII веку были культивированы первые сорта капусты, напоминающие пионы.

В японском языке декоративная капуста до сих пор имеет отдельное название — «хаботан» (ハボタン), что означает «листовой пион». Сегодня эта культура — классическое садовое растение в Японии, а также один из любимых орнаментов на кимоно. Первый в мире гибрид капусты и вообще крестоцветных растений был создан также в Японии перед самым началом Второй мировой войны. Гибрид получил название Suteki Kanran по имени своего создателя селекционера Синохары Сутеки и популярного в Японии цветка канран, похожего на орхидею.

По словам эксперта, гибриды капусты под срез — как цветы — появились в 1990 году. Сегодня в Японии растут сотни видов декоративной капусты, похожие на гигантские кораллы и карликовые розы, на красных ежиков и на синих рыб-фугу, и селекция активно продолжается.

Топ-10 сортов декоративной капусты

Эксперты «Ленты.ру» назвали десять самых оригинальных сортов и гибридов декоративной капусты, которые осенью поразят воображение окраской листьев и удивительными формами. Растения на ножке годятся под срез для создания оригинальных букетов.

Высадка в открытый грунт

Посадка декоративной капусты практически ничем не отличается от агротехники выращивания капусты белокочанной. Можно высевать семена сразу в открытый грунт, а можно подготовить рассаду.

Хотя взрослые растения декоративной капусты морозоустойчивы, молодые растения довольно уязвимы. Поэтому при посадке растений в открытый грунт надо дождаться прекращения весенних заморозков:

в южных регионах высевать семена можно уже в апреле;

в средней полосе — в начале мая;

в северных регионах — в конце мая.

Если почву на клумбе с декоративной капустой обильно удобряли навозом, то листья растения будут крупнее.

В беседе с «Лентой.ру» агроном с сервиса «Профи.ру» Алексей Грибанов рассказал, как сажать декоративную капусту семенами.

«Декоративная капуста предпочитает солнечные или полутенистые участки с хорошей дренажной почвой. Перед посадкой подготовьте почву, добавив компост или перегной для улучшения ее структуры и питательных свойств», — рекомендует эксперт.

Глубина посадки семян — 1 см, расстояние друг от друга — 20-30 см.

После посадки нужно хорошо полить будущую капусту.

Лайфхак. Чтобы защитить всходы от вредителей и сильного солнца, накройте каждый росток половинкой пластиковой бутылки.

Высадка рассадой

«В зоне рискованного земледелия, к которой относится основная часть России, лучше выращивать любую капусту рассадой, и декоративная не исключение,— убеждена агроном сельхозфирмы "Агра" Татьяна Былинская. — Капусты не любят кислых почв, которых у нас изобилие, поэтому и почву в саду лучше раскислить, а почву для рассады подготовить самому, смешав в равных пропорциях дерновую землю и песок. Эту почву можно засыпать в рассадные ящики, а лучше — в торфяные горшочки. А самое инновационное решение на сегодня — выращивать рассаду в торфяных таблетках».

Семена можно не замачивать, но лучше протравить в розовом растворе марганцовки.

Высевать семена декоративной капусты на рассаду можно уже в конце марта или начале апреля. Почву перед посадкой надо хорошо увлажнить, поскольку семенам капусты для прорастания требуется много воды. Однако в дальнейшем полив должен быть умеренным.

«Первые ростки появятся примерно через пять дней, — продолжает агроном Былинская. — В этот момент рассаду надо перенести в прохладное помещение с температурой 12-15°С, например, на застекленный балкон — в тепле рассада чрезмерно вытягивается. На начальном этапе роста лучше подсвечивать рассаду фитолампами. При появлении двух настоящих листьев декоративную капусту лучше начать закаливать — выносить на улицу сначала на 15 минут и постепенно увеличивать интервал, чтобы к моменту высадки растений в открытый грунт они привыкли к ветру, прямым солнечным лучам и перепадам дневных и ночных температур».

Эксперты «Ленты.ру» советуют пересаживать рассаду на клумбы и грядки, когда у нее появится пять настоящих листьев, а температура по ночам не будет опускаться ниже 6°С. Торфяные горшочки или таблетки с рассадой надо просто опустить в заранее подготовленные ямки. А из рассадного ящика сеянцы следует аккуратно перевалить в заранее подготовленные лунки и засыпать грунтом. Пересаженные растения необходимо обильно полить и мульчировать.

Когда сажать декоративную капусту в 2026 году

В качестве ориентира некоторые садоводы используют лунный посевной календарь. В 2026 году наиболее благоприятными для посева и посадки декоративной капусты считаются следующие даты:

в марте: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28;

в апреле: 4, 5, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30;

в мае: 2, 6, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30.

Уход за декоративной капустой

Эксперты «Ленты.ру» назвали пять правил ухода за декоративной капустой:

прополка сорняков по мере их роста;

регулярное рыхление почвы;

полив 1-2 раза в неделю (10 литров на растение);

подкормка комплексными удобрениями до конца вегетации;

окучивание 3 раза за сезон.

Регулярное окучивание помогает бороться с болезнями вроде корневой гнили или черной ножки. А от вредителей — слизней или крестоцветной блошки — помогут инсектициды.

Народный способ отпугнуть насекомых от декоративной капусты — посадить рядом с ней укроп, базилик, календулу или бархатцы.

Декоративная капуста будет радовать взгляд до сильных морозов, но можно продлить ей жизнь, если заранее пересадить в горшок и унести в дом. Тогда брассика удивит гостей своим видом и на новогодние праздники.