Неожиданный факт о стирке в США вызвал споры в сети

Блогерша по имени Алина раскрыла неожиданный факт о стирке в США и вызвала споры в сети. Ролик появился в ее личном TikTok-аккаунте.

На платформе завирусилось видео девушки, в котором она рассказала, что ей приходится стирать вещи в прачечной, поскольку в ее доме нет стиральной машины. По словам инфлюэнсера, во многих домах Лос-Анджелесе запрещено иметь личную стиральную машину из-за особенностей ландшафта.

«Романтизировать жизнь в Америке круто, но теперь представьте, что вам нужно переться через два квартала в прачечную, чтобы постирать одежду, потому что в Калифорнии в половине домов запрещено иметь свою стиралку», — написала блогерша под постом, который набрал почти 400 тысяч просмотров.

Комментаторы разделились во мнениях по поводу видео. Так, некоторые юзеры удивились отсутствию стиральных машин. «Я в шоке, что кто-то считает это нормальным», «Мне было бы брезгливо», «Не вижу в этом ничего прикольного», — писали они.

В то же время другие пользователи не увидели проблем в видео. «Свой вайб присутствует», «Пережить можно», «Часто это даже удобней и дешевле», — высказывались зрители.

