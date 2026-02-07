Мыши в каркасном доме: почему мышеловки бесполезны

Если в вашем каркаснике заскреблись мыши, забудьте про мышеловки — это все равно что черпать море ложкой. В таком доме они чувствуют себя королями, потому что утеплитель для них становится идеальным отелем: там тепло, мягко и никто не достанет. Они не грызут дерево ради еды, они просто находят любую щель в сантиметр и превращают вашу минвату в труху под гнезда, напоминает автор канала «Мастер Сергеич».

© ГлагоL

Чтобы выселить их раз и навсегда, вам нужно строить оборону из металла. Самый верный вариант — это стальная оцинкованная сетка, причем обязательно с мелкой ячейкой, примерно пять на пять миллиметров, иначе они просто просочатся внутрь. Этой сеткой нужно намертво закрывать все продухи в цоколе, зазоры под фасадом и любые места, где коммуникации выходят наружу. В идеале еще на этапе стройки стоит пустить по периметру жестяные пояса, потому что по гладкому металлу мышь не может карабкаться — у нее лапки соскальзывают.

Если же ваш дом уже готов и в нем вовсю идет «вечеринка», то обычным ядом вы не отделаетесь. Придется лезть в самые узкие места и смотреть, где именно они заходят. Опытные строители часто советуют вместо обычной ваты засыпать на чердак керамзит, пролитый известью, потому что мыши терпеть не могут эту едкую пыль.

А если вы готовы к радикальным и необычным методам, заведите декоративную крысу. Как ни странно, мыши дико боятся запаха крупного сородича и часто дезертируют всей толпой. Это сработает куда лучше ленивого домашнего кота, который этих мышей в жизни не видел, да и в стены за ними все равно не полезет.

Борьба с вредителями требует разной стратегии на огороде и в доме. «ГлагоL» обращает внимание, что муравьев можно выселить щадящими методами: отпугнуть запахами горчицы или корицы, обработать кипятком с содой. С тараканами в квартире все строже: необходима сначала тщательная герметизация всех щелей, а затем применение гелей-аттрактантов или борной кислоты, при этом важно лишить их доступа к воде.