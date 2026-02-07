Как сделать из сирени аккуратное дерево

Когда авторы канала «Грабельки мои!» купили дачу, у калитки росли две сирени. Формально сирень считается кустом, но здесь это были настоящие деревца с одним стволом и пышной кроной наверху. Цветы доставали только со стремянки, зато аромат стоял на весь сад, и это было счастье.

© ГлагоL

Обе сирени не пережили стройку. Сначала снесли одну, а хозяева утешались тем, что вторая осталась. А потом пришла очередь бассейна с санузлом, и под раздачу попала и она. Хозяйка возмущалась, но ее уверяли, что потом посадят сразу три новые сирени. Так и сделали, купили маленькие саженцы в горшках. По названию это были Красная Москва, Красавица Москвы и Сенсация, как она тогда думала.

На деле оказалось, что как минимум одна из них обычная дворовая сирень. Первое цветение сразу все показало: ни крупности, ни махровости. Магазин без споров вернул деньги, даже спустя два года, просто по фотографии. В итоге у хозяйки осталась сирень, немного денег и потерянное время. Деньги не жалко, а вот сирень с активной порослью могла стать проблемой.

Зато она росла бодро и зацвела уже на третий год. Две другие, сортовые, до сих пор не показали ни одной кисти. Растут медленно, поросли нет, так что возможно они все же настоящие.

А с этой, пересортной, решила не бороться, а использовать. Она вспомнила старые сиреневые деревца и решила сделать из нее штамб. Они с мамой просто отпилили все лишнее, оставив один ствол, и дальше хозяйка начала регулярно срезать всю поросль. Без жалости и сантиментов. Это был идеальный тренажер для рук и секатора.

На второй год крона начала красиво ветвиться, а после зимы цветочные кисти вдруг стали в разы больше. Сам цветок остался мелким, но за счет размера кистей это уже не раздражало. Сирень снова начала радовать. Больше не нужно было нюхать заборы соседей и удивляться, за что такую красоту выгнали.

В тот год хозяйка впервые почти не брала соседскую сирень. Своя оказалась вполне достаточной, пусть и не идеальной. Если бы не эта пересортная сирень, она бы до сих пор переживала, что в саду нет сирени. А так спокойно ждет, кто зацветет из двух оставшихся. Надеется, совсем скоро.

