Как вывести пятно подручными средствами

Посадить пятно на любимую кофту — та еще трагедия, но не спешите заливать ее ядреной химией. На самом деле, большинство проблем решается тем, что и так валяется у вас на кухне. Главное тут — не тупить и действовать быстро, пока грязь не въелась в волокна намертво, уверяет автор канала «Вдали от города (огород + подсобное хозяйство)».

© ГлагоL

Если что-то пролили, первым делом аккуратно уберите лишнее салфеткой или ложкой, но только не втирайте это дело в ткань, иначе сделаете только хуже. С жирными пятнами все просто: хватайте муку, крахмал или даже обычную детскую присыпку. Просто засыпьте это жирное безобразие толстым слоем и идите пить чай минут на двадцать. Порошок сам вытянет весь жир. Потом стряхните остатки, капните сверху обычного средства для посуды и кидайте в стирку — от пятна и следа не останется.

Если же на одежду прилетело вино или ягодный сок, тут на помощь придет обычная соль. Она впитает цвет, как губка, если посыпать сразу. Для тех случаев, когда пятно уже успело подсохнуть, лучше взять столовый уксус, разбавленный пополам с водой. А вот чайные и кофейные следы отлично выводит кашица из соды. Намазали, подождали полчаса, смыли — и готово.

Для совсем безнадежных случаев есть один старый рецепт: смешайте желток, глицерин и спирт в равных частях. Эта гремучая смесь творит чудеса даже со старыми пятнами, если оставить ее на ткани на пару часов.

Никогда не отстирывайте кровь горячей водой — белок просто заварится в нитках, и вещь пойдет на выброс. Не лейте хлорный отбеливатель на цветное, если не хотите получить линялое нечто.

И всегда проверяйте, ушло ли пятно, прежде чем включать стиралку на максимум, потому что горячая вода «запекает» остатки грязи навсегда. С деликатными вещами вроде шелка вообще не геройствуйте — лучше аккуратно потирайте их руками в прохладной воде.

Еще два лайфхака для сложных пятен объединяет один принцип: локальное воздействие пара в замкнутом пространстве. «ГлагоL» обращает внимание, что в первом случае для кухонных полотенец используют пакет, хозяйственное мыло и лимонную кислоту, прогревая в микроволновке две минуты. Во втором — для любых вещей применяют кислородный отбеливатель и нагрев в течение пяти минут.