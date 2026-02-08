Как постирать пуховик в машинке, чтобы он стал как новый

Готовитесь убрать пуховик до следующей зимы? Не спешите нести его в химчистку. Вернуть куртке пышность и свежесть можно дома, в стиральной машине. Главное — знать несколько хитростей от автора канала «Вдали от города (огород + подсобное хозяйство)».

Начните с подготовки. Обязательно проверьте все карманы — забытые монетки или бумажки могут испортить ткань. Застегните все молнии и кнопки, а липучки надежно спрячьте. Чтобы машинка набрала достаточно воды, пуховик лучше слегка намочить перед загрузкой — сухой пух слишком легкий, и программа может ошибиться. И не забудьте прогнать машину вхолостую с уксусом, чтобы очистить ее от остатков обычного порошка.

Выбирайте деликатный режим с температурой не выше 30 градусов и минимальными оборотами отжима — не больше 600. Обязательно включите дополнительное полоскание. Вместо обычного порошка возьмите жидкий гель для пуховиков или шерсти — он лучше вымывается и не портит структуру наполнителя.

Сушка — самый ответственный этап. Если есть сушильная машина, используйте ее на низкой температуре, бросив внутрь пару чистых теннисных мячиков. Можно капнуть на них немного эфирного масла — тогда куртка останется ароматной. Без сушилки разложите пуховик горизонтально на сетке и несколько раз в день хорошенько его встряхивайте, разбивая комочки руками. Ни в коем случае не сушите у батареи или на солнце — пух может спечься.

И последний совет: перед тем как убрать куртку в шкаф, убедитесь, что она полностью сухая. Даже легкая влага может привести к неприятному запаху. Если следовать этим простым правилам, пуховик будет служить вам долгие годы, оставаясь таким же легким и теплым.

