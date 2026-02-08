Почему в итальянских домах так уютно: пять секретов «расслабленной» эстетики

Замечали, что в гостях у итальянок никогда не чувствуешь себя скованно? Даже если на потолке фамильная лепнина, а в углу стоит антиквариат, который старше вашей прабабушки. В этих домах нет ощущения музея — там везде жизнь. Весь секрет в «расслабленной» эстетике и вещах, которые не боятся трогать руками, уверяют авторы канала «Уютный дом с BLIZKO».

Забудьте про стерильный белый или этот офисный серый. Итальянский интерьер — это палитра заката в Тоскане: терракота, оливковый, цвет выгоревшей на солнце горчицы. В такой комнате даже в наш серый ноябрь кажется, что за окном на пару градусов теплее.

Итальянки обожают фактуры. Если плед, то такой, в котором хочется утонуть. Если скатерть — то грубый лен, который даже не обязательно идеально гладить. Они не боятся смешивать: холодный мрамор и мягкий бархат, плетеные корзины и старинные подсвечники с блошиного рынка. Это создает ту самую глубину, которую хочется рассматривать часами.

В Италии кухня — это сердце дома, а не стерильная зона для готовки. Здесь на полках всегда теснятся банки с пастой, керамика с уютными сколами и горшки с базиликом. Эти маленькие «несовершенства» и делают дом живым.

Магия «нижнего» света. Самая большая ошибка — врубить яркую люстру. В итальянских домах вечером зажигают «островки»: лампу на комоде, свечи или торшер у кресла. Мягкий свет сглаживает все углы и моментально расслабляет после рабочего дня.

Вместо одинаковых картин из масс-маркета на стенах висит сама жизнь: старое фото в потертой рамке, детский рисунок или гербарий из прошлого отпуска.

