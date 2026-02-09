Кинолог объяснил, зачем собаки инсценируют дрожь

$77.6592.01

Кинолог: Собаки в мороз могут инсценировать дрожь, чтобы хозяин взял их на руки

Собака может манипулировать хозяином и дрожать якобы от холода, чтобы владелец взял ее на руки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Питомцы могут запомнить, что определенное поведение вызывает реакцию хозяина. Например, собака может инсценировать дрожь и несчастный вид, чтобы ее подняли и прогулка закончилась – обычно это театрально, особенно при взгляде хозяина. Но отличить манипуляцию от настоящего переохлаждения трудно, и рисковать нельзя», – сказал Голубев.

Он отметил, что если собака регулярно проявляет признаки переохлаждения на улице, необходимо убедиться, что она утеплена, и проверить, что прогулка приносит ей только положительный опыт.

«Если питомец таким образом пытается вернуться домой, значит, ему что-то не нравится на улице. Попробуйте добавить игр в прогулки, давать лакомства, которые собака сможет получать только вне дома, и пронаблюдайте, не изменится ли после этого ее поведение», – уточнил Голубев.

По его словам, если дрожь не прекращается, это является явно опасным симптомом.

«Миф о том, что все собаки, особенно крупные, с густой шерстью, спокойно адаптируются к любому морозу, даже самому лютому – всего лишь миф. Иначе бы в истории не было случаев, когда во время экспедиций от переохлаждений погибали ездовые собаки, казалось бы, изначально приспособленные к суровому климату», – заключил Голубев.