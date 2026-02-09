Кинолог объяснил, зачем собаки инсценируют дрожь

Собака может манипулировать хозяином и дрожать якобы от холода, чтобы владелец взял ее на руки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Питомцы могут запомнить, что определенное поведение вызывает реакцию хозяина. Например, собака может инсценировать дрожь и несчастный вид, чтобы ее подняли и прогулка закончилась – обычно это театрально, особенно при взгляде хозяина. Но отличить манипуляцию от настоящего переохлаждения трудно, и рисковать нельзя», – сказал Голубев.

Он отметил, что если собака регулярно проявляет признаки переохлаждения на улице, необходимо убедиться, что она утеплена, и проверить, что прогулка приносит ей только положительный опыт.

«Если питомец таким образом пытается вернуться домой, значит, ему что-то не нравится на улице. Попробуйте добавить игр в прогулки, давать лакомства, которые собака сможет получать только вне дома, и пронаблюдайте, не изменится ли после этого ее поведение», – уточнил Голубев.

По его словам, если дрожь не прекращается, это является явно опасным симптомом.