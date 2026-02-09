На то, какими получатся блины, напрямую влияют свойства материала, из которого изготовлена сковорода. Руководитель направления «Авто» и «Товары для дома» в «Мегамаркете» Святослав Милешкин рассказал, как выбрать идеальную сковороду для блинов.

«Перед покупкой сковороды важно учитывать тип плиты. Особенно это актуально для владельцев индукционных панелей: стоит обратить внимание на маркировку — значок спирали или надпись induction. Если понравившаяся модель не рассчитана на индукцию, можно дополнительно использовать специальный переходник», — объяснил он.

Лучшими свойствами обладает чугун. Он медленно разогревается, но долго удерживает тепло, что критично для равномерного пропекания тонкого теста и формирования ровной румяной корочки.

Если речь идёт о специальной блинной сковороде, то у идеального варианта низкие, скошенные бортики. Ручка должна быть длинной, эргономичной и не нагреваться в процессе готовки. Оптимальный вариант — термоизолированные материалы.