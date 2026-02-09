Три проверенных народных способа для борьбы с молью

Многие владельцы изделий из натуральной шерсти и меха сталкиваются с тем, что стандартные магазинные саше не справляются со своей задачей. Зачастую их аромат слишком слаб для отпугивания вредителей, а срок действия ограничен. Эксперты и опытные хозяйки рекомендуют проверенные методы, которые не только надежнее, но и экологичнее покупной химии.

1. Самодельные репелленты с эфирными маслами

Вместо покупных пакетиков можно использовать обычные бумажные салфетки, пропитанные эфирными маслами, отмечает канал «Анастасия BORSCH-TV».

Что выбрать: Наиболее эффективны масла лаванды, кедра, лимона или мяты.

Как применять: 3–5 капель масла наносятся на салфетку, которая затем размещается в карманах пальто или между свитерами на полках.

Важно: Аромат необходимо обновлять раз в месяц. Избегайте прямого контакта пропитанной ткани с мехом, чтобы не оставить масляных пятен.

2. Нашатырный спирт для обработки шкафов

Для радикальной профилактики рекомендуется обработать места хранения. Слабый раствор нашатырного спирта не только устраняет специфический «шкафный» запах, но и делает среду непригодной для личинок моли. Достаточно протереть внутренние полки и углы влажной ветошью, смоченной в растворе.

3. Гвоздика в мешочках

Пряная гвоздика обладает резким терпким запахом, который является природным отпугивателем насекомых.

Способ применения: Цельную или измельченную гвоздику помещают в небольшие мешочки из старого капрона или марли.

Результат: Такие саше работают дольше покупных и эффективно защищают вещи в закрытых чехлах.

Эти методы позволяют сохранить дорогостоящие вещи в безопасности, не прибегая к использованию агрессивных синтетических инсектицидов.