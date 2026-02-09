Эксперты назвали семь красивых садовых цветов без лишних хлопот

Садоводы рассказали россиянам, какие цветы ничуть не хуже популярных петуний для дачного участка.

Петунию любят многие, и это понятно: цветёт пышно и ярко. Но и возни с ней хватает – постоянные прищипки, подкормки и поливы. Садоводы предлагают отличную альтернативу: растения, которые выглядят не менее эффектно, а ухода требуют в разы меньше. Они разрастаются плотным цветущим ковром с весны до осени и отлично смотрятся как на клумбах, так и в подвесных кашпо.

7 неприхотливых цветов, которые легко заменят петунию:

Бальзамин (Ванька Мокрый)

Яркое солнце ему ни к чему – в полутени аккуратный куст буквально утопает в белых, розовых и красных цветках. Обожает влагу, настолько, что на листьях появляются капельки-"слёзы". Всё, что нужно, – регулярно поливать.

Вербена

Любит солнце и прекрасно чувствует себя и в грунте, и в подвесных корзинах. Радует цветением в синих, лиловых, красных и белых оттенках. Главное – не переусердствовать с поливом, чтобы не спровоцировать мучнистую росу.

Бегония вечноцветущая

Настоящий боец. Спокойно переносит перепады температуры и цветёт до самых холодов. Пусть цветки не такие крупные, зато их огромное количество – клумба всегда выглядит нарядной.

Калибрахоа

Мини-версия петунии с милыми колокольчиками, из-за чего их часто путают. Но калибрахоа куда выносливее: не боится дождей, не требует просторных горшков и сама избавляется от отцветших бутонов.

Катарантус

Формирует аккуратный, почти идеальный шар, усыпанный симметричными цветками с контрастным "глазком". Цветёт с июля и почти до ноября, обожает солнечные места.

Пеларгония плющелистная (ампельная герань)

Многолетнее растение, которое легко "переезжает" на зиму в дом, а весной снова украшает сад. Не боится ни ветра, ни солнца, а её свисающие побеги с розовыми или красными цветками отлично смотрятся в кашпо.

Биденс (череда ферулелистная)

Идеальный вариант для тех, у кого вечно не хватает времени. Спокойно переносит засуху и прохладу, цветёт жёлтыми "солнышками" с мая по октябрь. Уход минимальный – иногда подстричь вытянувшиеся побеги.

– Если думаете на годы вперед, посадите почвопокровные розы. Они стелются по земле роскошным цветущим ковром, почти не болеют и сами сбрасывают увядшие бутоны. Это многолетняя и очень эффектная альтернатива петунии, – поделились опытные цветоводы.

Выбирая вместо капризной петунии этих выносливых красавцев, дачники экономят время и силы. А сад при этом только выигрывает – остаётся ярким и цветущим до самой глубокой осени.