Кинолог объяснил, понимает ли собака, что человек ее боится

Кинолог Голубев объяснил, что собаки улавливают эмоции человека по запаху.

Собаку часто называют лучшим другом человека, но далеко не каждый пёс настроен одинаково доброжелательно. С детства многие слышали совет: ни в коем случае не показывать собаке свой страх, особенно если она выглядит агрессивной. Так ли это на самом деле и правда ли, что животные способны чувствовать наши эмоции? Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с "Радио 1" отметил, что у собак действительно есть особые способности, но ничего мистического или телепатического в этом нет.

– Абстрактным мышлением животные также не обладают. Но это не мешает им отлично нас понимать и чувствовать. В основе такого таланта – прежде всего, уникальное обоняние, а также наблюдательность, – пояснил эксперт.

Как собаки распознают страх по запаху?

Научные исследования показывают: человеческие эмоции имеют разный запах. Пот, выделяемый в состоянии радости, отличается от пота, который появляется при страхе. Все дело в гормонах – их уровень меняется, а вместе с ним и запах. Мы этого не замечаем, а вот собачий нос, который в разы чувствительнее человеческого, легко улавливает такие нюансы. Ничего удивительного тут нет: известно, что некоторые собаки по запаху могут определить болезни или даже изменения уровня сахара в крови. Поэтому логично предположить, что в стрессовой ситуации мы для них "пахнем" иначе.

Насколько это опасно для человека?

Главный вопрос – может ли собака отреагировать на этот страх негативно. Исследования показывают, что реакции бывают разными. В экспериментах, где животных специально подвергали воздействию запаха страха, одни собаки начинали вести себя тревожно, другие – проявляли агрессию. Все очень индивидуально.

Как вести себя при встрече с незнакомой собакой?

Запах – важный фактор, но не единственный. Собаки отлично считывают язык тела. Если человек напряжен, двигается резко или суетится, животное легко это заметит и сделает свои выводы.

Итоговая реакция зависит от множества условий: воспитания собаки, уровня ее социализации, отношения к людям и доверия к хозяину. У уличных животных, которые редко контактировали с человеком, поведение может быть особенно непредсказуемым. Поэтому кинологи советуют при встрече с собаками вести себя уверенно, не смотреть пристально в глаза, не демонстрировать эмоции, двигаться спокойно и плавно, избегая резких жестов и лишнего напряжения.