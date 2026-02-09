Россиянам рассказали, как упростить быт и сэкономить время

Предсказуемая готовка поможет упростить быт. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты российской компании DEMIAND, которая занимается производством кухонной бытовой техники.

© Unsplash

«Предсказуемая и простая готовка заметно снижает уровень бытового стресса у родителей. Возможность запустить процесс и не контролировать его каждую минуту дает не только физическую, но и ментальную свободу: можно переключить внимание на ребенка, не разрываясь между плитой и тетрадями. По сути, это способ вернуть себе вечер и снизить уровень постоянного бытового напряжения», — заявили специалисты.

Тем, кто хочет сэкономить время на быт, специалисты посоветовали готовить на одной поверхности, чтобы уменьшить количество грязной утвари. Также важно мыть посуду и поверхности сразу после использования — пока ничего не засохло, это экономит силы и время вечером.

Специалисты посоветовали в том числе использовать пергамент или фольгу на противнях или газовой плите, которые позволяют убрать последствия готовки за пару минут.

Упростить уборку, как утверждают эксперты, также можно с помощью рейлингов и органайзеров для досок и противней, которые освобождают столешницу.

Специалисты рассказали, что покупка безопасных устройств без открытого огня и с простым управлением позволяет вовлечь в процесс приготовления еды младших школьников и подростков. С помощью техники дети могут разогреть еду, сделать перекус и приготовить что-то базовое.

«Для родителей это означает сразу несколько вещей. Во-первых, снижается тревога: ребенок не остается голодным, даже если взрослые еще на работе. Во-вторых, высвобождается время — ребенок поел и убрал за собой, а вечер можно провести вместе, а не в режиме бесконечной спешки. И, наконец, формируется важный навык самостоятельности: умение заботиться о себе, готовить и поддерживать порядок», — объяснили эксперты.

Специалисты обратили внимание, что совместный выбор блюд и ингредиентов помогает выработать у ребенка интерес к готовке. По их словам, чтобы дети захотели помогать, нужно давать им простые и безопасные задачи, например предложить помыть овощи и смешать ингредиенты, а также использовать игровой подход.

«Украшение блюда, "сборка" салата или выбор цвета ингредиентов удерживают внимание лучше любых уговоров. Даже если получилось неидеально, важно похвалить ребенка за участие», — рассказали эксперты.

Они добавили, что важно, чтобы ребенок также помогал в уборке после готовки, так как это создает ощущение законченного дела.