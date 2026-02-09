Почему микроволновку лучше вынимать из розетки

Многие привыкли, что микроволновка всегда находится в режиме ожидания, демонстрируя время на дисплее. Однако специалисты по энергоэффективности и мастера сервисных центров называют три причины, по которым вилку стоит вынимать из розетки.

1. «Тихий» расход электроэнергии

Микроволновка — типичный «энергетический вампир». Даже когда она не греет еду, работающая плата управления и светящееся табло потребляют от 1,5 до 4 Вт в час. В масштабах года это выливается в лишние часы работы прибора «вхолостую». Если в квартире много такой техники (кофемашины, ТВ, приставки), суммарные потери становятся заметны в квитанциях, отмечает канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

2. Уязвимость электроники

Современные модели с инверторным управлением и сенсорными панелями крайне чувствительны к качеству сети. В случае резкого скачка напряжения (например, при аварии на линии или ударе молнии) блок питания может сгореть. Ремонт управляющего модуля часто обходится в половину стоимости новой печи.

3. Риск при очистке

Техника безопасности запрещает протирать внутренние и внешние поверхности включенного прибора влажной ветошью. Попадание воды через вентиляционные отверстия на токоведущие части может привести к короткому замыканию или удару током.

Если розетка расположена в труднодоступном месте, эксперты рекомендуют использовать сетевой фильтр с отдельным выключателем. Это позволит обесточить технику одним нажатием кнопки, сохранив ресурс штепсельной вилки.