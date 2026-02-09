Лимонная кислота против налета: быстрый и безопасный способ

Известковый налет — главная проблема регионов с жесткой водой. Магниевые и кальциевые отложения делают эмаль шершавой и серой. Вернуть сантехнике первоначальный блеск можно с помощью обычной лимонной кислоты, которая работает как мягкий, но эффективный растворитель.

Инструкция по применению:

Для легкого налета: Нанесите лимонную кислоту на влажную губку и обработайте поверхность. Кислота вступает в реакцию с кальцием, расщепляя его структуру, поясняет канал PETERBURG2. Для стойкого камня: Приготовьте концентрированный раствор (30 г кислоты на 250 мл теплой воды). Смочите в нем бумажные салфетки и приложите их к проблемным зонам на 5–10 минут. Финиш: Тщательно смойте остатки средства проточной водой.

Важные правила безопасности: