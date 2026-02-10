Дрожат и опухают лапки: ветеринары рассказали, как мороз убивает питомцев

С наступлением сильных морозов ветеринарные клиники стали чаще принимать животных с обморожениями. Специалисты просят владельцев домашних любимцев внимательнее относиться к их состоянию в период низких температур.

© Vse42.ru

Как сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области, в отличие от людей, животные не могут пожаловаться на боль или неприятные ощущения. Поэтому именно от наблюдательности хозяина во многом зависит их здоровье и самочувствие.

К основным признакам обморожения относятся покраснение или, наоборот, побледнение кожи, снижение чувствительности лап, трещины, припухлость повреждённых зон. Собака может поджимать лапы, а мелкие породы нередко просятся на руки. Если вы заметили подобные симптомы, нужно как можно быстрее показать питомца ветеринару, чтобы спасти его здоровье и жизнь. Затягивание может обернуться опасными последствиями, вплоть до утраты тканей.

Чтобы снизить риск переохлаждения и обморожений, специалисты советуют уменьшать время прогулок, особенно для короткошёрстных собак и кошек. Также стоит помнить, что зимняя одежда для животных – это не украшение, а реальная защита от холода.

Особое внимание нужно уделять самым уязвимым местам – ушам, хвосту, лапам и животу, – напомнили в ведомстве.

Важно также следить за условиями дома: поддерживать комфортную температуру, проверять исправность обогревателей и не допускать сквозняков. Об этом пишет "Радио 1".