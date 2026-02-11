Ветеринар объяснила, как подготовиться к заведению питомца

Перед тем как завести домашнее животное, важно оценить свой бюджет, жизненные обстоятельства, а также наличие достаточного количества свободного времени. Будущим хозяевам необходимо понимать, смогут ли они обеспечить комфорт питомцу. Об этом «Известиям» рассказала ветеринарный врач, эксперт «Валта Пет Продактс» Таисия Ильина.

© Газета.Ru

«Хозяину предстоит оценить, хватит ли ему времени между работой и бытом на уход, уложатся ли в бюджет корм, прививки, осмотры и возможные походы к врачу и все ли в доме готовы к шерсти на диване и прогулкам в дождь. И обязательно заранее сохраните номер круглосуточной ветеринарной клиники, потому что если ночью животному станет плохо, на поиск контактов времени не будет», — предупредила специалист.

По ее словам, заранее также нужно изучить и запомнить базовые параметры здоровья питомца. Нормальная температура у собак варьируется в диапазоне от 37,5°С до 39°С, а у кошек — от 38°С до 39,2°С. Частота дыхания в состоянии покоя должна составлять от 15 до 30 вдохов в минуту. Любые отклонения от этих показателей должны насторожить хозяев.

Ветеринар добавила, что у каждого владельца дома должна храниться аптечка, которая поможет стабилизировать состояние животного до посещения специалиста. В наборе нужно иметь стерильные бинты, марлевые салфетки, лейкопластыри, антисептические средства на основе хлоргексидина 0,05%, ножницы с закругленными концами, электронный термометр и пинцет. Эксперт предупредила, что давать питомцу «человеческие» препараты без назначения врача категорически нельзя.

Кроме того, она отметила, что не следует пользоваться чужими списками лекарств, поскольку, например, содержимое аптечки щенка будет отличаться от набора пожилого животного.

Специалист также напомнила о различных сезонных испытаниях. Так, в жаркое время года питомец может получить тепловой удар или отравиться, а зимой есть риск обморожения и химических ожогов от дорожных реагентов.

До этого Ильина предупреждала, что недостаточная подготовка домашнего животного к путешествию и неправильная транспортировка могут обернуться сильным стрессом, травмами и другими серьезными последствиями. По словам специалиста, перед поездкой питомца должен осмотреть ветеринарный врач, а хозяину следует взять с собой корм, воду, миску-непроливайку и впитывающие пеленки.

