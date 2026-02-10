Дизайнер дала советы, как обновить интерьер к весне

Обновить и освежить домашний интерьер к весне без капитального ремонта помогут простые приемы, в числе которых перестановка и расхламление. Об этом «Известиям» рассказала дизайнер и директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

© Газета.Ru

Специалист отметила, что наиболее эффективным способом обновления интерьера квартиры является перестановка мебели. При этом она работает даже в небольших помещениях, если заранее сделать план, в котором будут учитываться габариты вещей, их функции, а также образ жизни жильцов.

«После перестановки необходимо заняться расхламлением. Продажа или передача ненужных предметов через специальные сервисы помогает не только освободить место, но и сформировать полезную привычку регулярного обновления интерьера без лишних затрат», — добавила дизайнер.

По ее словам, особое внимание необходимо уделить декору и текстилю. С наступлением весны плотные шторы и шерстяные покрывала следует заменить на изделия из легких материалов, например, из хлопка или льна. Помимо этого, рекомендуется добавить вещи ярких оттенков, которые создают ощущение тепла и придают квартире энергию.

Также эксперт посоветовала разместить в помещении живые растения или композиции из цветов. Она подчеркнула, что даже небольшие букеты или веточки могут оживить пространство.

Художница, скульптор и арт-исследователь Дарья Русских до этого говорила, что создать в квартире уют и подходящую для отдыха атмосферу поможет интерьер, в котором использованы натуральные материалы, имитирующие природу. По словам специалиста, благодаря декору с деревом, камнем, текстилем и растениями в доме будет царить гармоничная атмосфера, настраивающая на отдых.