Кинолог объяснил, как подготовить собаку к появлению ребенка в семье

При появлении ребёнка можно ожидать нежелательных проявлений от собаки, но их можно предотвратить при должной подготовке, рассказал в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

© РИА Новости

«Сначала важно убедиться, налажен ли контакт с собакой, понимает ли она базовые команды: "Нельзя", "Сидеть", "Место". Если есть проблемы с дрессировкой, это первое, с чего необходимо начать, — с помощью положительного подкрепления научиться контролировать границы дозволенного», — поделился он.

Также заранее, ещё в период ожидания ребёнка, нужно приучить питомца к новому графику прогулок и новому режиму, продолжил кинолог.

«Например, ограничить доступ в детскую, если вы это планируете, переместить его лежанку. У собаки не должно возникнуть ассоциаций, что резко появился ребёнок, и всё в её жизни изменилось. Она должна прийти к этому заранее», — отметил он.

И, конечно, очень важно правильно провести первую встречу после роддома, добавил Голубев.

«Здесь есть несколько нюансов. Непосредственно до прибытия родителей собаку нужно выгулять. Первым в квартиру заходит хозяин без ребёнка, приветствует питомца. Затем заходит родитель с ребёнком. Навязывать знакомство не нужно, лучше дать возможность питомцу самому проявить интерес», — посоветовал он.

Когда собака успокоится после встречи, стоит позволить ей обнюхать переноску, одежду малыша, но под контролем, порекомендовал специалист.

«Нюх — это основной способ знакомства, так питомец приветствует нового члена семьи. И не забывать хвалить собаку за правильное и спокойное поведение, давать ей лакомство», — отметил он.

Главное, нужно сделать так, чтобы ассоциации с ребёнком были только положительные, объяснил Голубев.

«Ревновать в нашем привычном понимании слова собаки не умеют, но они могут защищать ресурс. Хозяин для них — тоже своего рода ресурс. Поэтому очень важно не отстранять резко питомца, уделять ему достаточно времени», — рассказал он.

И никогда не стоит забывать о безопасности, добавил кинолог.

«Во-первых, до появления малыша надо убедиться, что питомец прошёл курс вакцинации, обработан от паразитов. Во-вторых, никогда не оставлять ребёнка с собакой одних. В-третьих, как только малыш начинает ползать, контролировать, чтобы он не тянул питомца за уши, хвост, не докучал ему», — отметил он.

При наличии у собаки серьёзных проблем с воспитанием и агрессией Голубев посоветовал обращаться к кинологу, чтобы скорректировать ситуацию.

