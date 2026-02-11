Могут ли в России ввести налог на выгул питомца

В России общественники предложили ввести налог на выгул собак. По словам автора инициативы, вырученные средства можно направить на благоустройство площадок для животных, поддержку ветеринарных клиник и различные профилактические мероприятия. «Вечерняя Москва» выясняла, возможно ли отследить всех собачников и могут ли ввести налог на выгул домашних питомцев.

По словам члена комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутата Евгения Марченко, подсчитать количество собачников в нашей стране действительно возможно.

Сейчас идет работа над созданием единого реестра владельцев собак. Исходя из его официальных данных можно легко подсчитать, какое количество человек держит питомцев, за выгул которых предлагается ввести налог, — пояснил Марченко.

Однако вряд ли кто-то возьмется за реализацию этой идеи, считает спикер.

Дело в том, что сама задумка звучит дико. Собаку нужно выгуливать минимум два раза в день, кто-то требует более частого выгула, теперь за каждый раз вводить налог? На это никто не пойдет, и утверждать эту инициативу не будут, — уверен спикер.

Между тем в Госдуме готовят законопроект, который регламентирует количество питомцев в квартирах. Согласно предложению, в жилом помещении должно приходиться не более одной взрослой собаки или кошки на каждые 18 квадратных метров.

Однако президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев считает, что ограничить число животных, проживающих в квартире, будет довольно сложно.