Для тех, кто любит чистоту: эти собаки не пахнут и не линяют

Знакомо? Кто-то мечтает о собаке, но сразу представляет горы шерсти на диване и вечно грязные лапы в прихожей. А знаете, есть породы, которые этот стереотид разбивают в пух и прах. Да, существуют настоящие собаки-чистюли, с которыми в доме будет гораздо чище, чем вы думаете.

Честно, мало кому нравится после каждой прогулки оттирать пол, собирать шерсть или чувствовать этот особый «аромат» мокрой собаки. Но некоторые породы будто созданы для тех, кто любит порядок. Они сами следят за собой, почти не линяют и ведут себя очень аккуратно, отмечает канал DogsForum.

Возьмем чау-чау. Этот плюшевый философ с серьезным видом просто не позволит себе валяться в грязи. У него чувство собственного достоинства, как у аристократа. Удивительно, но при такой густой шубе от него почти нет запаха, а линяет он всего два раза в год. Грязь с его шерсти буквально осыпается сама. Правда, в период линьки чесать его придется регулярно.

А вот сиба-ину — это самурай чистоты. Рыжая лисичка будет тщательно вылизывать себя после каждой прогулки, будто кошка. Ее шерсть почти не промокает и отталкивает грязь. Линька у них умеренная, не сравнить с теми же лабрадорами. Правда, характер у сибы независимый, с ним нужно договариваться.

Совсем уж уникален японский хин. Эта маленькая собачка одержима гигиеной. Она может часами умываться лапой и вылизывать свою шелковистую шерсть, которая почти не путается. Хин не любит пачкаться, он обойдет любую лужу. Идеальный компактный сосед для квартиры.

Не все знают, но борзые (виппеты и грейхаунды) — тоже отличный выбор. У них короткая шерсть, которая почти не линяет и совсем не пахнет. Дома это самые спокойные создания, мечтающие только о мягком диване. После хорошей прогулки они превращаются в тихих, чистых лежебок.

Ну и куда же без бишон-фризе? Эта белая кудрявая собачка — доказательство, что белый цвет может быть практичным. Их шерсть гипоаллергенна, не линяет, и грязь на ней не задерживается. От них тоже нет запаха. Конечно, их нужно стричь и расчесывать, зато шерсти по дому не будет.

Конечно, любая собака требует ухода: мыть лапы, следить за здоровьем, вычесывать. Но разница между породой-чистюлей и собакой, которая линяет круглый год и обожает кувыркаться в лужах, — огромна. Выбирая из таких пород, вы сэкономите массу времени на уборке. И получите не просто питомца, а интересную личность с характером — будь то стоик чау-чау, независимая сиба или аристократичная борзая. Чистота в доме, где живет собака, — это вполне реально.