Ученые выяснили, как жизнь с людьми повлияла на мяуканье кошек

Новое исследование от ученых из Берлинского музея естествознания показало, что мурлыканье кошек более точно отражает их индивидуальность, чем мяуканье. Это открытие помогает лучше понять, как кошки используют звуки для общения с людьми и друг с другом. Исследование вышло в Scientific Reports.

© Телеканал «Наука»

Ученые с помощью ИИ изучили вокализации как домашних, так и диких кошек, и выяснили, что одомашнивание значительно увеличило разнообразие звуков.

Почему мяуканье меняется, а мурлыканье остается стабильным?

«Люди чаще обращают внимание на мяуканье, поскольку кошки используют эти звуки в общении с нами. Но при более тщательном изучении мы обнаружили, что мурлыканье — ровное и ритмичное — является лучшим способом идентификации кошки», — объясняет первый автор исследования Данило Руссо.

Исследователи использовали методы анализа, разработанные для человеческой речи, чтобы выяснить, могут ли компьютеры точно определить, какая кошка произнесла тот или иной звук.

«Каждая кошка в нашем исследовании имела свое уникальное мурлыканье», — говорит соавтор исследования Аня Шильд.

Кошки часто мурлыкают в расслабленной обстановке. Оно также используется для общения между матерью и котятами. В отличие от этого, мяуканье кошек гораздо более многогранно и используется для различных целей: от просьбы о еде до привлечения внимания или выражения недовольства.

Как одомашнивание изменило голос кошек

Чтобы понять, как эволюция сформировала звуки кошек, ученые сравнили мяуканье домашних кошек с мяуканьем пяти видов диких: африканской, европейской, лесной кошки, гепарда и пумы. Исследование показало, что мяуканье домашних кошек значительно разнообразнее, чем у их диких сородичей. Это говорит о том, что жизнь с людьми изменяет голосовые привычки кошек, делая их мяуканье более адаптивным и гибким.

«Жизнь с людьми, чьи распорядки дня и реакции могут значительно отличаться, способствовала адаптации кошек, которые могут изменять свое мяуканье в зависимости от ситуации», — пояснила ведущий автор исследования Мирьям Кнерншильд.

Мурлыканье кошек служит сигналом идентичности, помогая кошкам узнавать знакомых в тесном социальном контакте. Мяуканье, в свою очередь, подчеркивает адаптивность и позволяет кошкам выражать широкий спектр эмоций и потребностей.