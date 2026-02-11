Депутат призвал не заводить капибар «под влиянием трендов»

Эти животные нуждаются в особом уходе и могут разочаровать владельцев.

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Капибар у нас можно держать, они не входят в перечень запрещённых к содержанию животных. Это модное животное, если хотите — трендовое. Но это коварные определения, в том плане, что люди, покупая их, не знают, как их содержать и как ухаживать. А потом любая мода идёт на спад, и куда они потом их будут пристраивать? В лучшем случае в реабилитационный центр. Я скептически отношусь к тому, чтобы обзаводиться животными под влиянием каких-то трендов. Одно дело — милые картинки с ними, другое дело — реальное повседневное содержание. В том числе ветеринарный уход. Найти ветеринара, который умеет с ними обращаться — это не такая простая задача. Мне жалко этих зверьков, которые в определённый момент разочаруют своих владельцев. Я бы предостерёг тех, кто хочет сделать какой-то модный подарок. Это живые существа, надо к этому относиться так. Не гнаться за модой, а проявлять ответственность».

Ранее сообщалось, что в России возник дефицит капибар. Причина — возросшая популярность животного, заявил РИА Новости член президиума Союза зоопарков и аквариумов Сергей Писарев.