Как отмыть весь дом без химии – самодельный порошок за 34 рубля творит чудеса
Кто сказал, что пол нужно мыть исключительно магазинным средством, а ванну – гелем для чистки ванн? Существуют простые домашние составы, которые безопасны для здоровья, недороги и чистят не хуже магазинных средств.
Для чего подходит домашний состав:
1. Мытьё посуды
- Использовался в советских детских садах и до сих пор эффективен.
- Полностью смывается, не оставляя химического запаха.
- Отлично отмывает сильные загрязнения, посуда скрипит от чистоты.
Применение: 2 ст.л. порошка на 500 мл тёплой воды. Можно использовать сухим порошком.
2. Мытьё пола
- Несколько столовых ложек порошка на ведро воды – и пол идеально чистый.
- Эффективен даже против жирных брызг возле плиты.
3. Чистка бытовой техники
Подходит для чайника, тостера, духовки, варочной панели. Смешать порошок с жидким хозяйственным мылом 1:1, нанести на поверхность на 5–10 минут, затем смыть. При лёгких загрязнениях можно сразу приступать к мытью.
4. Жирный налёт на кухонных шкафах
- Смешать порошок с жидким мылом или средством для мытья посуды.
- Нанести на поверхность на 15–25 минут. Паста размягчит налёт, остатки смыть тёплой водой.
5. Чистые полотенца и отбеливание белья
- Перед стиркой замочить полотенца на 2–3 часа в 5 л тёплой воды с 3–4 ст.л. порошка.
- При желании добавить немного стирального порошка или геля.
6. Прочее применение
Сухой порошок подходит для чистки кухонной мойки, ванны, раковины, унитаза и других поверхностей.
Рецепт домашнего порошка:
- Смешать сухую горчицу и пищевую соду в пропорции 1:1.
- Всё, готово к использованию.
Этот состав универсальный и безопасный, он позволяет забыть о вредной химии в доме, сохраняя чистоту на всех поверхностях, передает дзен-канал "Уютный дом".